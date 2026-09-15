Christie Brinkley défile à New York après sept ans d’absence

À 72 ans, la mannequin américaine a clôturé le défilé Dennis Basso pendant la Fashion Week de New York, sa première apparition sur un podium depuis 2019.

Christie Brinkley a retrouvé les podiums lundi 14 septembre 2026 à la Fashion Week de New York. À 72 ans, la mannequin américaine a clôturé le défilé de Dennis Basso, sept ans après sa dernière apparition sur un catwalk.

La vedette a défilé dans une robe couture aux épaules dénudées, ornée de perles et prolongée par une traîne drapée. Dennis Basso avait conçu cette tenue spécialement pour elle afin qu’elle apparaisse lors du final de sa collection printemps-été 2027.

Le créateur a accompagné son passage de la chanson Uptown Girl de Billy Joel, dont le clip avait contribué à installer Christie Brinkley dans la culture populaire des années 1980. Le mannequin a été marié au chanteur de 1985 à 1994.

Cette apparition marque son premier défilé depuis février 2019. Elle avait alors marché pour Elie Tahari, également pendant la Fashion Week de New York, avec sa fille Sailor Brinkley Cook.

Figure majeure du mannequinat américain, Christie Brinkley avait notamment enchaîné trois couvertures annuelles de Sports Illustrated Swimsuit entre 1979 et 1981. Elle a ensuite travaillé pendant vingt-cinq ans avec la marque de cosmétiques CoverGirl.

Au premier rang du show Dennis Basso figuraient notamment Laverne Cox, Bella Thorne et Huma Abedin. La robe portée par Christie Brinkley avait été achevée en trente heures après que l’atelier a dû recommencer sa confection faute de tissu.