Économie: l’agence Moody’s relève la notation souveraine du Bénin à « Ba3 » avec perspective stable

​L’agence internationale de notation financière Moody’s a officiellement réévalué la note souveraine à long terme de la République du Bénin, la faisant passer de « B1 » à « Ba3 » assortie d’une perspective « stable ».

Annoncée le vendredi 7 août 2026, cette décision vient conforter la crédibilité et la résilience de la politique économique et financière conduite par le gouvernement.

​Une reconnaissance de la solidité macroéconomique

​À travers ce relèvement, l’agence met en avant plusieurs facteurs clés qui témoignent de la solidité des fondamentaux économiques béninois. Moody’s souligne notamment les progrès constants réalisés dans la consolidation des finances publiques et la poursuite des réformes structurelles engagées.

De plus, la stratégie de gestion proactive et la diversification des sources de financement mises en œuvre par les autorités béninoises contribuent à renforcer la confiance des investisseurs et à affirmer la capacité du pays à honorer ses engagements.

​Un signal fort sur les marchés internationaux

​Ce passage à la note « Ba3 » permet au Bénin de rejoindre le cercle restreint des pays d’Afrique subsaharienne bénéficiant de ce niveau de notation ou d’un rang supérieur.

Cette performance consolide le positionnement du pays sur les marchés financiers internationaux, récompensant les efforts engagés en matière de discipline budgétaire, de mobilisation des ressources et de gestion de la dette.