Bénin : le CES prépare son premier avis sur l’état économique et social

Le Conseil économique et social ouvre ce mardi 15 septembre à Cotonou une session de trente jours. Pour la première fois, ses conseillers doivent élaborer un avis sur l’état économique et social du Bénin, parallèlement à l’examen du projet de budget 2027 du CES et du projet de loi de finances 2027.

Le Conseil économique et social (CES) du Bénin doit ouvrir ce mardi 15 septembre 2026 à 9 heures, à Cotonou, sa deuxième session ordinaire de l’année. Prévue sur trente jours, jusqu’au 14 octobre, elle doit notamment conduire les conseillers à préparer, pour la première fois, un avis sur l’état économique et social du pays.

L’ordre du jour annoncé comprend aussi l’examen et l’adoption du projet de budget 2027 du CES, l’étude du projet de loi de finances pour la gestion 2027, le choix de nouveaux sujets d’auto-saisine ainsi que la restitution de travaux menés par les conseils départementaux de l’institution.

Une communication sur la Vision Alafia 2060 et son articulation avec le futur Plan stratégique 2027-2031 du CES figure également au programme. Le Conseil doit par ailleurs examiner son projet de rapport sur l’état économique et social du Bénin, document qui servira de base à cet avis inédit.

Cette session est la première session ordinaire dirigée par Abdoulaye Bio Tchané depuis son élection à la tête de la huitième mandature du CES. Elle intervient après une session extraordinaire tenue en août, consacrée notamment au cadre interne de fonctionnement de l’institution.

Un règlement intérieur déclaré conforme à la Constitution

Dans sa décision DCC26-007 du 27 août 2026, la Cour constitutionnelle a déclaré conformes à la Constitution toutes les dispositions du règlement intérieur du CES adopté en assemblée plénière le 20 août. Le texte avait été soumis à la haute juridiction par le président du Conseil économique et social.

La décision précise que la modification du règlement intérieur avait recueilli les suffrages de 18 conseillers sur 21, soit plus que la majorité des deux tiers exigée. La Cour a en conséquence jugé la saisine recevable et validé l’ensemble des dispositions du texte.

La deuxième session ordinaire du CES doit se poursuivre en commissions et en plénières jusqu’au mercredi 14 octobre 2026, date annoncée pour sa clôture officielle.