La Gambie détrône le Sénégal 5-3 aux tirs au but et remporte l’UFOA-A U17

La Gambie a battu le Sénégal 5-3 aux tirs au but après un 0-0 à Dakar et décroché son premier titre UFOA-A U17, portée par deux arrêts décisifs de Vanou Gomès.

La Gambie a remporté dimanche 20 septembre l’UFOA-A U17 en battant le Sénégal 5-3 aux tirs au but au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar. Les deux sélections s’étaient neutralisées 0-0 au terme du temps réglementaire.

Le tournant est intervenu dans le temps additionnel. Le Sénégal a obtenu un penalty à la 90e+4, mais Souleymane Commissaire Faye a vu sa tentative repoussée par le gardien gambien Vanou Gomès, qui a maintenu les Baby Scorpions dans la finale.

Gomès s’est encore montré décisif pendant la séance en stoppant une nouvelle tentative sénégalaise. La Gambie a converti ses tirs au but pour s’imposer 5-3 et décrocher son premier titre dans ce tournoi régional.

Le Sénégal, champion d’Afrique U17 en titre et double tenant du trophée zonal, échoue ainsi à réaliser un troisième sacre consécutif. Les Lionceaux avaient atteint la finale après leur victoire 3-0 contre la Guinée en demi-finale.

La Gambie, le Sénégal et la Guinée ont obtenu les trois places de la zone UFOA-A pour la Coupe d’Afrique des nations U17 2027.