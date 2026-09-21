Celtiis repasse à plus de 99 % d’appels réussis du 5 au 11 septembre

Après le décrochage ponctuel du 1er septembre, Celtiis est resté au-dessus du seuil de 99 % de réussite des appels pendant toute la période du 5 au 11 septembre. Les trois opérateurs respectent aussi les seuils 3G et 4G publiés par l’ARCEP.

Celtiis a retrouvé un taux de réussite des appels supérieur à 99 % chaque jour du 5 au 11 septembre 2026 au Bénin, après son décrochage à 98,93 % le 1er septembre. Les relevés de l’ARCEP montrent que les trois réseaux mobiles respectent le seuil réglementaire sur la voix.

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Sur les sept journées observées, le taux de réussite des appels de Celtiis a évolué entre 99,18 % le 10 septembre et 99,37 % le 11 septembre, pour un seuil minimal fixé à 99 %. Son taux de blocage est resté compris entre 0,02 % et 0,08 %, loin du plafond réglementaire de 1 %.

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Moov Africa Bénin a affiché le meilleur taux de réussite des appels sur six des sept journées, avec des valeurs comprises entre 99,18 % et 99,57 %. Spacetel Bénin, qui exploite la marque MTN, est resté entre 99,36 % et 99,43 %. Les trois opérateurs sont demeurés sous le seuil de 1 % pour le blocage des appels.

Sur l’internet mobile 4G, MTN a conservé le débit descendant le plus élevé chaque jour de la période, entre 20,20 et 20,51 Mbps. Celtiis a évolué entre 19,37 et 19,51 Mbps, tandis que Moov s’est situé entre 16,64 et 16,86 Mbps. Le seuil minimal publié par l’ARCEP est de 5 Mbps.

Celtiis prend en revanche la tête sur le débit descendant 3G, avec des mesures comprises entre 1 693,11 et 1 721,43 kbps, devant MTN, entre 1 415,64 et 1 440,66 kbps, et Moov, entre 1 038,47 et 1 058,13 kbps. Le seuil de conformité est fixé à 450 kbps.

Le même avantage apparaît sur le débit montant 4G : Celtiis se situe entre 3,69 et 3,83 Mbps, contre 3,42 à 3,55 Mbps pour MTN et 2,41 à 2,50 Mbps pour Moov. Les trois réseaux restent ainsi au-dessus du minimum réglementaire de 2 Mbps.

Lors de la séquence précédente, du 29 août au 4 septembre, Celtiis avait brièvement glissé à 98,93 % de réussite des appels le 1er septembre avant de remonter au-dessus de 99 % dès le lendemain. Les données publiées le 17 septembre ne montrent aucune nouvelle journée sous ce seuil entre le 5 et le 11 septembre.