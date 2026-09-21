Bénin: un réseau de cambrioleurs et de recéleurs de motos démantelé à Abomey-Calavi

La vigilance des patrouilles nocturnes de la Police républicaine continue de porter ses fruits dans l’assainissement de la commune d’Abomey-Calavi.

Les fonctionnaires du commissariat central ont neutralisé un réseau de malfaiteurs opérant sur l’axe Calavi-Allada-Kpomassè, procédant à l’arrestation de trois suspects et à la saisie d’un arsenal d’effraction ainsi que de cinq motocyclettes maquillées.

​L’opération est intervenue aux environs de 3 heures du matin dans le secteur de Sèmè-Agori, à la suite du comportement suspect de deux individus à l’approche de la patrouille de surveillance générale. L’un d’eux ayant tenté de dissimuler précipitamment une boîte à outils avant d’engager une fuite pédestre, les agents ont rapidement encerclé et appréhendé les deux fuyards.

La fouille corporelle et l’inspection de leurs effets ont révélé un équipement d’effraction complet, comprenant un arrache-clou, une lame de scie, une pince, un tournevis ainsi que deux clés passe-partout.

​Des aveux complets menant à la planque du complice receleur

​D’abord prompts à justifier la détention de ce matériel par un prétendu dépannage nocturne urgent, les mis en cause sont rapidement passés aux aveux lors de leur garde à vue au commissariat central.

Les deux cambrioleurs ont notamment dénoncé un complice qu’ils qualifient de sous-traitant, désigné comme le fournisseur attitré de leurs clés passe-partout.

​La perquisition inopinée effectuée au domicile de ce tiers a confirmé l’existence d’une filière bien rodée : cinq motocyclettes aux numéros de châssis soigneusement limés, à la carrosserie altérée et aux accessoires d’origine maquillés y ont été saisies.

Incapable d’indiquer l’emplacement d’un atelier légal pour soutenir sa prétention d’exercer en qualité de réparateur, l’homme a été à son tour écroué. Les trois suspects demeurent en garde à vue en attendant d’être déférés devant les juridictions compétentes.