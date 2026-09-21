Ligue des nations : Cole Palmer vers un forfait avant l’Espagne après son rappel en Angleterre

Le retour de Cole Palmer avec les Three Lions devrait être reporté. Touché musculairement après avoir disputé le match de Chelsea à Brentford, le joueur de 24 ans est annoncé forfait pour la fenêtre internationale qui débute face à l’Espagne.

Rappelé par Thomas Tuchel après avoir manqué le Mondial 2026, Cole Palmer devrait se retirer du rassemblement de l’Angleterre en raison d’une blessure musculaire. Son retour chez les Three Lions serait interrompu avant l’ouverture de la Ligue des nations contre l’Espagne, samedi 26 septembre à Wembley.

Reuters et plusieurs médias britanniques rapportent ce lundi 21 septembre que le joueur de Chelsea ne devrait pas rejoindre le groupe anglais. Le milieu offensif de 24 ans avait pourtant disputé l’intégralité de la défaite 3-0 de Chelsea à Brentford vendredi.

Palmer avait été rappelé vendredi par Tuchel après son absence de la liste anglaise pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur avait souligné son début de saison, estimant qu’il avait retrouvé de l’influence dans le jeu et des statistiques décisives avec Chelsea.

Le joueur a participé aux sept premières rencontres de Chelsea cette saison, avec quatre buts et deux passes décisives. Son forfait priverait l’Angleterre d’une option offensive supplémentaire pour une fenêtre internationale resserrée sur quatre rencontres.

Les Three Lions doivent recevoir l’Espagne le 26 septembre, se déplacer en Tchéquie le 29 septembre puis en Croatie le 3 octobre, avant de retrouver la sélection tchèque à Wembley le 6 octobre.