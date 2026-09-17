UFOA-A U17 : Sénégal 3-0 Guinée, finale et qualification à la CAN

Le Sénégal a dominé la Guinée 3-0 jeudi à Dakar en demi-finale du tournoi UFOA-A U17. Les Lionceaux se qualifient pour la finale et valident leur billet pour la prochaine CAN de la catégorie.

Le Sénégal s’est qualifié pour la finale du tournoi UFOA-A U17 et pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations de la catégorie en dominant la Guinée 3-0, jeudi 17 septembre 2026 au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar.

Les Lionceaux ont pris l’avantage à la 13e minute. Sur un coup franc de Maguette Gueye, Moussa Ndiaye a placé une tête victorieuse pour ouvrir le score. La Guinée a tenté de répondre avant la pause, mais le gardien sénégalais Assane Sarr a préservé l’avantage de son équipe.

Le Syli cadet a augmenté la pression en seconde période sans parvenir à égaliser. Le Sénégal a fait le break à la 85e minute par Souleymane « Commissaire » Faye, servi par Kader Mangane, avant que Cheikh Thior ne porte le score à 3-0 dans le temps additionnel, à la 90e+1.

Ce succès en demi-finale offre aux joueurs de Lamine Sané une place en finale du tournoi zonal et valide leur billet pour la prochaine CAN U17. Les trois buts sénégalais ont ainsi été inscrits par un défenseur en première période puis deux joueurs dans les dernières minutes.

La Guinée conserve une dernière possibilité de qualification continentale à travers le match pour la troisième place. Le vainqueur de cette rencontre obtiendra le troisième billet attribué à la zone pour la CAN U17.