Mondial 2026 (Q): la liste de la Gambie dévoilée

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Les joueurs gambiens célèbrent leur victoire face Ã  la Mauritanie lors de la CAN 2022
Equipe de football de la Gambie@ Top Mercato
La Gambie a publié sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement de septembre, comptant pour la 7è et 8è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La Gambie a deux rendez-vous importants en septembre. Les Scorpions affrontent le Kenya et le Burundi, les 5 et 9 septembre prochain. Des matchs comptant pour les septième et huitième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Pour l’occasion, le sélectionneur Johnathan McKinstry a fait appel à un groupe de 25 joueurs. Parmi les convoqués, on retrouve des noms connus, ainsi que des nouveaux visages.

Liste des joueurs convoqués:

Gardiens de but : Ebrima Jarju, Sheikh Sibi, Baboucar Gaye

Défenseurs : Omar Colley, Bubacar Sedi Kinteh, Momodou ‘Lion’ Njie, Sheriff Sinyan, James Gomez, Alagie Saine, Sainey Sanyang, Joseph Ceesay, Muhammed Sanneh

Milieux de terrain : Ebou Adams, Abubakrr Barry, Mahmudu Bajo, Jesper Ceesay, Mouhamadou Drammeh

Attaquants : Abdoulie Manneh, Musa Barrow, Alieu Fadera, Abdoulie Sanyang, Yankuba Minteh, Adama Sidibeh, Adama Bojang, Ali Sowe

