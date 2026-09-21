Bénin: Philippe Houndégnon comparaît à nouveau jeudi prochain devant la CRIET

​Le feuilleton judiciaire entourant l’ancien directeur général de la Police nationale (DGPN), Louis Philippe Houndégnon, s’apprête à connaître un nouveau développement.

Selon des sources proches de la procédure, l’ex directeur général de la Police républicaine va comparaître devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le jeudi 24 septembre 2026, sauf d’un éventuel renvoi d’audience.

​Une détention préventive prolongée depuis près de deux ans

​Privé de liberté depuis son interpellation en novembre 2024, Louis Philippe Houndégnon est initialement poursuivi pour des chefs d’accusation de « harcèlement par voie électronique » et d’« incitation à la rébellion ». L’affaire avait connu un tournant procédural majeur le 19 mai 2025, date à laquelle la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’était déclarée incompétente pour statuer en l’état.

Qualifiant les infractions reprochées de nature criminelle, la juridiction spéciale avait ordonné l’ouverture d’une information judiciaire approfondie en cabinet d’instruction, tout en maintenant le mandat de dépôt délivré contre l’ancien patron de la police nationale

La comparution du jeudi prochain pourrait être déterminant pour l’ancien directeur général de la Police nationale admis en retraite anticipée. .