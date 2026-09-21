Amedspor bat Beşiktaş 3-2 et prend la tête, Olaïtan joue une mi-temps

Titulaire à Diyarbakir, Junior Olaïtan a disputé la première période de la défaite 3-2 de Beşiktaş face à Amedspor, nouveau leader de Süper Lig avec 13 points.

Beşiktaş, avec le Guépard Junior Olaïtan titulaire, s’est incliné 3-2 dimanche 20 septembre à Diyarbakir face à Amedspor. Le milieu béninois a quitté le terrain à la pause, avant une seconde période où son club a réduit l’écart sans éviter la défaite.

Amedspor avait pris deux longueurs d’avance grâce à Gift Orban à la 13e minute puis Dia Saba à la 22e. Mené 2-0 à la mi-temps, Beşiktaş a remplacé Olaïtan par Fabio Miretti au retour des vestiaires, comme l’indique le centre de match officiel du club stambouliote.

Dusan Vlahovic a ramené Beşiktaş à 2-1 à la 55e minute, mais Furkan Soyalp a rétabli l’écart quatre minutes plus tard. Réduit à dix après l’exclusion d’Amadou Cisse à la 84e, Amedspor a concédé un penalty transformé par Orkun Kökçü à la 90e+8, sans céder l’égalisation.

Pour Olaïtan, cette titularisation intervient trois jours après sa passe décisive contre Marseille en Ligue Europa. Face à Amedspor, l’international béninois a disputé uniquement la première période.

Ce succès porte Amedspor à 13 points et en tête de la Süper Lig au moment de la trêve internationale. Beşiktaş reste à 12 points après six journées.