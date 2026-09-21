Enseignement supérieur au Bénin: mise en circulation de 63 bus neufs pour révolutionner le transport des étudiants à travers 12 villes

​Le gouvernement béninois a franchi un cap décisif dans l’amélioration des conditions de vie et d’études au sein des universités publiques.

Lancé officiellement le dimanche 20 septembre 2026 sur le campus d’Abomey-Calavi par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le nouveau dispositif national de transport universitaire est entré en service ce lundi 21 septembre 2026.

Au total, 63 bus flambant neufs ont été déployés pour mailler 12 villes et desservir les quatre universités publiques du pays.

​Un soulagement social majeur pour le monde universitaire

​La cérémonie officielle a mobilisé des membres du gouvernement, des autorités académiques, des partenaires institutionnels ainsi que des représentants d’organisations estudiantines.

Au nom des dirigeants d’universités, le recteur de l’Université nationale d’agriculture (UNA), le professeur Bruno Agossou Djossa, a salué une avancée majeure qui allège le quotidien des apprenants. Il a rappelé que l’éloignement, les coûts exorbitants et la pénibilité des trajets pesaient lourdement sur l’assiduité et la concentration des étudiants ainsi que sur les budgets familiaux.

​Dans la même optique, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales (COUS), Ghislaine Fagbohoun, a mis l’accent sur la dimension humaine et sociale de ce chantier. Selon elle, ce transport modernisé agit comme un trait d’union sécurisé et accessible entre le domicile et l’amphithéâtre, délivrant les jeunes apprenants de l’anxiété liée à la mobilité quotidienne.

​Gestion numérique de pointe et appel à la responsabilité citoyenne

​Sur les plans technique et opérationnel, la modernisation du réseau s’appuie sur une restructuration digitale intégrée et un suivi en temps réel de la flotte de véhicules. Cette composante technologique associe l’Agence des systèmes d’information et du numérique (ASIN) et La Poste du Bénin pour la gestion dynamique des itinéraires, le rechargement des abonnements en ligne et l’émission d’une billetterie électronique sécurisée.

​Portant la voix des usagers, le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB), Marius Tchomakou, a salué la fin d’un parcours du combattant tout en exhortant ses camarades à faire preuve de civisme pour préserver ces nouveaux équipements.

​Le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a pour sa part rappelé que cet investissement massif illustre la volonté de l’exécutif de réduire les inégalités sociales et de garantir des conditions d’apprentissage équitables et dignes à chaque étudiant béninois