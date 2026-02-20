Côte d'Ivoire

La France restitue le tambour parleur Djidji Ayôkwé à la Côte d’Ivoire

Ce vendredi 20 février 2026, Paris a marqué un moment historique : le célèbre tambour parleur Djidji Ayôkwé, exilé depuis 110 ans, retourne en Côte d’Ivoire. Lors d’une cérémonie au musée du quai Branly, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a signé l’acte officiel de restitution de ce symbole culturel ébrié.

Kevin Aka
Kevin Aka
Voir tous ses articles
SOCIéTé
0 vues
Le tambour parleur Djidji Ayôkwé
Le tambour parleur Djidji Ayôkwé
1 min de lecture
Google News Commenter

Saisi par les forces coloniales en 1916, ce tambour de quatre mètres servait autrefois à transmettre des messages entre villages. « Il est parti dans la douleur, il revient dans l’espérance », a souligné Paulin Claude Danho, vice-gouverneur d’Abidjan, présent pour l’événement.

Le Djidji Ayôkwé sera accueilli à Abidjan avant l’été et rejoindra le Musée national. Cette restitution, rendue possible par une loi spéciale sur les collections publiques françaises, pourrait ouvrir la voie à d’autres retours : une centaine d’œuvres ivoiriennes sont déjà ciblées pour restitution.

Pour Abidjan, le tambour, 430 kg de bois, est bien plus qu’un objet : il incarne la mémoire collective du peuple ivoirien. Sa mise en caisse débutera lundi, première étape de son voyage de retour vers sa terre d’origine.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
19:18 Société : La France restitue le tambour parleur Djidji Ayôkwé à la Côte d’Ivoire
18:35 Célébrité : Isabelle Adjani sans concession sur Diam’s et son voile : « Une grande détresse »
19:18 La France restitue le tambour parleur Djidji Ayôkwé à la Côte d’Ivoire