CEPE 2026 en Côte d’Ivoire : 512 106 admis, soit un taux de réussite de 85,76 %

La Côte d’Ivoire a enregistré un taux national de réussite de 85,76 % au CEPE 2026, avec 512 106 admis sur 597 171 candidats présents. Malgré un léger recul de 0,82 point par rapport à 2025, le nombre d’élèves reçus progresse en valeur absolue, confirmant la dynamique élevée du cycle primaire ivoirien après quatre sessions consécutives au-dessus de 80 %.

La Direction des examens et concours (DECO) a proclamé lundi 1er juin à partir de 14 heures les résultats du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) session 2026. Le taux national d’admission s’établit à 85,76 %, soit 512 106 candidats reçus sur 597 171 présents dans les salles de composition. Ce chiffre marque un recul de 0,82 point par rapport à la session 2025, où le taux avait atteint 86,58 % pour 498 963 admis sur 576 285 présents.

La légère baisse du taux ne traduit pas une dégradation structurelle des performances du système primaire ivoirien. Elle intervient mécaniquement dans un contexte de forte hausse du nombre de candidats présents : 597 171 en 2026 contre 576 285 en 2025, soit 20 886 élèves supplémentaires, une progression de 3,62 %. En valeur absolue, le nombre d’admis progresse de 498 963 à 512 106, soit 13 143 élèves supplémentaires reçus. Le taux recule parce que la base de candidats a crû plus vite que le nombre d’admis, et non parce que le niveau a baissé.

Les résultats individuels sont consultables sur le portail men-deco.org à l’aide du numéro matricule. Les listes d’admis sont également affichées dans les 2 763 centres de composition. La période de réclamation est ouverte du mardi 2 au lundi 8 juin auprès des secrétariats des centres d’examen.

Une quatrième session consécutive au-dessus de 80 %

La session 2026 prolonge une série de quatre années consécutives au-dessus du seuil de 80 %, après le plancher historique de 52,51 % enregistré en 2021. La trajectoire sur cinq ans traduit une stabilisation progressive du cycle primaire ivoirien à un niveau élevé, confirmant les effets cumulatifs des politiques de rétention scolaire et de lutte contre la déperdition.

Les autorités ministérielles ont attribué la régularité des indicateurs à l’application rigoureuse des mesures anti-fraude, dont la vidéosurveillance et les détecteurs de métaux dans les centres. Le thème retenu pour cette session administrative mettait en avant la mobilisation de la communauté éducative en faveur d’évaluations transparentes et crédibles.

La ventilation des résultats par genre et par direction régionale n’avait pas encore été publiée par la DECO au moment de la clôture de la rédaction. En 2025, les filles avaient devancé les garçons avec 87,32 % contre 85,86 %.

Un effectif record porté par les programmes de scolarisation

La présence de 597 171 élèves aux épreuves du CEPE 2026 constitue le niveau le plus élevé jamais enregistré. La DECO avait indiqué en début de session que la hausse des inscriptions était notamment liée à la mise en oeuvre du Programme national d’alimentation scolaire intégré (PNASI), présenté comme le facteur le plus déterminant de la progression des effectifs et de la rétention en cycle primaire.

Les fiches d’évaluation publiées ce jour serviront d’indicateurs de pilotage pour la Direction de l’orientation et des bourses (DOB), qui utilisera les moyennes d’admission pour les affectations en classe de sixième, prévues entre juillet et août 2026. Le BEPC 2026, qui concernait 606 285 candidats, a tenu ses épreuves du 26 au 29 mai avec des résultats attendus le 16 juin. Le BAC 2026 est programmé du 15 au 19 juin, avec des résultats le 6 juillet.