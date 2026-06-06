Anny Duperey : ‘Les filles hystériques n’ont aucune pudeur’, elle apporte son soutien à Patrick Bruel

Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, voit ses représentations annulées et sa tournée interrompue, tandis que la comédienne Anny Duperey prend position publiquement en estimant qu’il est prématuré de « mettre à mort » une carrière avant un jugement. Les annulations concernent la pièce au théâtre Édouard VII, des concerts au Cirque d’Hiver et des dates à l’étranger ; la production invoque un « souci d’apaisement et de responsabilité ».

Selon un entretien relayé par Paris Match, Patrick Bruel aurait déclaré : « Je sais que ma carrière est terminée ». L’artiste de 67 ans est cité dans plusieurs témoignages et fait l’objet de « plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles », précise la couverture médiatique. Les récits de victimes et les réactions publiques ont contribué à un climat tendu autour de ses apparitions.

La pièce Deuxième partie, programmée jusqu’au 7 juin au théâtre Édouard VII à Paris, a vu ses dernières représentations annulées en raison des troubles enregistrés aux abords de la salle. Le 3 juin, des militantes du collectif féministe NousToutes s’étaient rendues sur place et avaient contribué à l’interruption des représentations, selon les informations disponibles.

Réactions et propos d’Anny Duperey

La société de production de Patrick Bruel, 14 Productions, a annoncé l’annulation de la tournée estivale de l’artiste, évoquant dans un communiqué la volonté de « ne pas troubler la sérénité » des festivals afin que le public puisse « en profiter pleinement ». Sont également concernés l’annulation des concerts prévus au Cirque d’Hiver les 16, 17 et 18 juin dans le cadre de la tournée Alors regarde 35, ainsi que des concerts programmés au Canada en décembre prochain. Par ailleurs, l’artiste a choisi de se retirer de la troupe des Enfoirés et ne participera pas aux concerts prévus au début de l’année 2027.

Plusieurs personnalités du monde du spectacle ont déjà livré leur avis sur l’affaire, parmi lesquelles Lio, Christophe Willem et Marguerite, une ancienne candidate de la Star Academy. Le 5 juin, la comédienne Anny Duperey, âgée de 78 ans, était l’invitée du podcast ON DIT TOUT AU PUBLIC, animé par Karim Sebbouh pour le magazine Public, et a été interrogée sur le dossier.

Anciennement critiquée pour des propos tenus dans l’émission Domino de la chaîne YouTube d’ABC Talk TV — où elle avait déclaré que « c’est lui qui aurait pu porter plainte pour agression sexuelle avec les filles qui se jetaient sur lui » — Anny Duperey a confirmé dans l’entretien pour Public qu’il s’agissait d’« une plaisanterie », tout en maintenant son point de vue sur certains comportements du public. Elle a déclaré : « Quand elles sont hystériques et qu’elles veulent quelque chose elles n’ont aucune pudeur. Aucune. Ça fonce une nana. Ce n’est pas plus doux qu’un garçon quand ça s’y met. »

Sur les accusations visant Patrick Bruel, elle a dit : « Je ne sais pas ce qu’il a fait, ce qu’il n’a pas fait, peut-être il a été lourdingue avec des nanas. Est-ce au point de briser une carrière ? » Elle a ajouté qu’elle est « profondément féministe » et a reconnu l’existence d’abus et d’abus de pouvoir, tout en exprimant son agacement face à ce qu’elle qualifie de « manie où toutes les semaines il y a un mec connu à abattre ». Dans son entretien, elle a dénoncé : « On annule ses concerts avant même qu’il ait été jugé. C’est la mise à mort populaire. »