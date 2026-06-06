Anthony Colette évincé de Danse avec les stars, il lance son troisième album produit par un proche de Théodora

Anthony Colette, célèbre pour son parcours en tant que danseur professionnel dans l’émission « Danse avec les stars » sur TF1, vient de franchir une nouvelle étape dans sa carrière artistique. À 31 ans, il présente son troisième album, intitulé Danser encore, fruit d’une collaboration avec Jonathan Makabi, un producteur reconnu pour son travail avec la chanteuse Theodora. Ce nouvel opus se compose de douze titres aux sonorités contemporaines qui promettent d’animer les playlists estivales, marquant ainsi la transition réussie de l’artiste vers le monde de la musique.

Depuis ses débuts dans « Danse avec les stars » en 2017, Anthony Colette s’est imposé comme une figure incontournable du programme. Il a accompagné plusieurs personnalités du spectacle et du monde de la beauté, telles que Joy Esther, Iris Mittenaere, Elsa Esnoult, Lucie Lucas, Amandine Petit ou encore Natasha St-Pier. C’est avec cette dernière, qu’il a notamment remporté l’une des saisons les plus marquantes de l’émission. Cette victoire a toutefois été suivie d’un épisode controversé, lié à un conflit entre Natasha St-Pier et l’humoriste Inès Reg, qui a conduit à son éviction de la saison suivante par la production. Malgré ce revers, Anthony Colette a continué à diversifier ses talents, étendant sa présence à la comédie et à la musique.

En tant qu’acteur, il a rejoint le casting de plusieurs séries télévisées françaises populaires, telles que Léo Mattei, Brigade des mineurs en 2021, Demain nous appartient, Les Mystères de l’amour et Mémoires à vif. Cette polyvalence artistique enrichit son profil et lui ouvre de nombreuses portes dans l’industrie du spectacle. Cependant, c’est aujourd’hui dans la musique qu’Anthony Colette concentre ses efforts avec la sortie de son troisième album, après Elles en 2021 et Irréelle en 2024.

Un troisième album réalisé par un producteur de renom

Le nouvel album Danser encore a été entièrement produit par Jonathan Makabi, un nom incontournable dans la production musicale actuelle. Makabi s’est notamment distingué en réalisant le tube Fashion Designa de Theodora, un titre certifié disque de diamant en octobre 2024. Cette collaboration avec un producteur de cette envergure donne à Anthony Colette des couleurs prometteuses pour son troisième projet musical.

L’album comporte douze chansons, dans lesquelles l’artiste mêle rythmes modernes et mélodies entraînantes, conçues pour prolonger la dynamique festive de l’été. Parmi ces titres, figure un duo avec Elsa Esnoult, avec qui Anthony Colette partage une forte complicité depuis leurs passages communs dans « Danse avec les stars ». Ce titre phare, qui donne son nom à l’album, illustre bien l’évolution musicale de l’artiste vers un univers pop accessible et rythmé.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités issus du monde de la danse et de la musique, telles que Natasha St-Pier, Inès Vandamme ou Jean-Marc Généreux, ont adressé leurs félicitations à Anthony Colette pour ce nouveau chapitre artistique. Ce soutien témoigne de la reconnaissance de ses pairs et souligne la qualité du travail accompli dans cet album.