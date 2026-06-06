Bénin : Corinne Amori Brunet reçoit la nouvelle ambassadrice du Nigéria, Mopelola Adéola-Ibrahim

La nouvelle ambassadrice du Nigeria au Bénin, Mopelola Adeola-Ibrahim, a officiellement entamé sa mission à Cotonou en remettant les copies figurées de ses lettres de créance à la ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet. Son arrivée intervient dans une séquence diplomatique marquée par la récente visite de Romuald Wadagni à Abuja et la volonté affichée des deux pays de renforcer une relation bilatérale stratégique.

La nouvelle ambassadrice de la République fédérale du Nigeria au Bénin, Mopelola Adeola-Ibrahim, a remis les copies figurées de ses lettres de créance à la ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, marquant ainsi le début officiel de sa mission. La prise de fonctions intervient cinq jours après la première visite officielle du président béninois Romuald Wadagni à Abuja, où il avait été reçu le 1er juin par son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu.

Diplomate de carrière originaire de l’État d’Ogun, Mopelola Adeola-Ibrahim cumule plus de vingt-cinq ans d’expérience dans l’administration diplomatique nigériane. Elle a dirigé la Division de l’Asie et de l’Extrême-Orient, puis le Département des Affaires extérieures du ministère fédéral des Affaires étrangères, avant d’assurer entre 2022 et 2025 la supervision des missions diplomatiques nigérianes en Afrique de l’Ouest. À l’international, elle a exercé comme responsable consulaire à Athènes, comme cheffe de mission adjointe auprès de la Mission permanente du Nigeria à l’Office des Nations unies à Vienne, et comme ministre-conseillère à l’ambassade de Brasilia. Elle parle couramment le yoruba, l’anglais, le français et l’arabe.

Sa nomination à Cotonou avait été approuvée en mars 2026 par le président Tinubu dans le cadre d’un vaste mouvement ayant concerné 65 ambassadeurs et hauts-commissaires nigérians, dont les accréditations auprès des pays hôtes avaient été sollicitées simultanément par le ministère fédéral des Affaires étrangères.

Un contexte bilatéral dense

La cérémonie de remise des copies figurées constitue l’étape protocolaire préalable à la présentation des lettres de créance originales au chef de l’État. À cette occasion, la nouvelle chef de mission a exposé sa feuille de route. « Le Bénin et le Nigeria ont des relations à plusieurs décennies d’existence. Nous sommes plus que des voisins, nous sommes des frères, nous sommes des alliés stratégiques. C’est donc tout naturel de désirer approfondir ces relations et je suis ici pour m’assurer que nos deux peuples collaborent dans différents secteurs », a-t-elle déclaré.

Le Nigeria est le premier partenaire commercial du Bénin. Les deux pays partagent 809 kilomètres de frontière commune et des liens économiques structurants : le Port autonome de Cotonou est un point de transit majeur pour les marchandises à destination du marché nigérian et des pays enclavés de la sous-région. Les exportations formelles du Bénin vers le Nigeria ont progressé de plus de 90% en 2024, selon des chiffres communiqués par la présidence béninoise à l’occasion de la visite du 1er juin. Parmi les projets bilatéraux en cours figurent le poste de contrôle juxtaposé de Sèmè-Kraké, à la frontière entre les deux pays, et le Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest.

La visite de Wadagni comme signal d’ouverture du mandat

La prise de fonctions de la nouvelle ambassadrice s’inscrit dans une séquence diplomatique ouverte dès la première semaine du mandat de Romuald Wadagni, investi le 24 mai 2026. En choisissant Abuja pour sa première visite bilatérale officielle à l’étranger – avant Lomé, destination retenue par son prédécesseur Patrice Talon en 2016 – le nouveau président a marqué la priorité accordée au voisin nigérian.

Le vice-président nigérian Kashim Shettima avait représenté Abuja à la cérémonie d’investiture de Cotonou. Bola Tinubu avait par ailleurs été l’un des premiers dirigeants ouest-africains à adresser ses félicitations à Wadagni après son élection du 12 avril 2026. Au-delà du bilatéral, les entretiens du 1er juin avaient porté sur l’avenir de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont le Nigeria est la première puissance économique et démographique, dans un contexte marqué par le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

Après Abuja, Wadagni avait poursuivi sa tournée régionale au Niger et au Burkina Faso le 2 juin, au Togo le 03 juin puis en Côte d’Ivoire le 4 juin.