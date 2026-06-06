Bénin : Corinne Amori Brunet reçoit cinq chefs de mission accrédités à Cotonou

Corinne Amori Brunet a reçu cinq chefs de mission accrédités au Bénin, dont les ambassadeurs du Maroc, de Belgique, de France, de Chine et le chargé d’affaires des États-Unis. Cette séquence diplomatique, l’une des premières depuis sa prise de fonction, s’inscrit dans la volonté du gouvernement Wadagni de renforcer les partenariats bilatéraux et de repositionner la diplomatie béninoise.

La ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, a reçu en audience le 5 juin cinq représentants diplomatiques accrédités au Bénin, selon un communiqué du ministère. Ces entretiens, qui marquent l’une des premières séquences diplomatiques formelles de la ministre en poste depuis le 26 mai, ont porté sur les perspectives de coopération bilatérale et des sujets d’intérêt commun non précisés dans le communiqué.

Parmi les chefs de mission reçus figurait le doyen du corps diplomatique accrédité au Bénin, l’ambassadeur du Maroc Rachid Rguibi. Ce dernier occupe ce rang protocolaire depuis plusieurs années, la préséance étant accordée par convention au représentant diplomatique présent depuis le plus longtemps dans le pays d’accueil. Nommé au Bénin par le roi Mohammed VI en 2016, Rguibi est depuis titulaire d’un diplôme du cycle supérieur de gestion de l’ISCAE et a exercé antérieurement plusieurs fonctions au sein de l’administration marocaine, notamment comme directeur de cabinet du ministre chargé du Développement des provinces sahariennes et comme conseiller du Premier ministre.

La ministre s’est également entretenue avec l’ambassadrice de Belgique, Sandrine Platteau, l’ambassadrice de France, Nadège Chouat, l’ambassadeur de Chine, Zhang Wei, et le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade des États-Unis, Shane Dixon. Ce dernier assure la direction de la mission américaine depuis le 7 mars 2026, en l’absence d’un ambassadeur en titre – une vacance qui s’inscrit dans le contexte de la politique de nominations diplomatiques de l’administration Trump, ayant entraîné le gel de plusieurs postes d’ambassadeurs dans la sous-région.

Diplomatie d’ouverture du gouvernement Wadagni

Ces audiences s’inscrivent dans la séquence diplomatique ouverte dès l’investiture du président Romuald Wadagni, le 24 mai 2026. En moins de deux semaines, Wadagni a effectué des visites officielles au Nigeria le 1er juin, au Niger le 2 juin et en Côte d’Ivoire le 4 juin, choisissant ses voisins immédiats et les grandes puissances régionales comme premières destinations de son mandat.

La France, la Belgique et les États-Unis figurent parmi les principaux bailleurs de fonds bilatéraux du Bénin. La Chine, dont le représentant Zhang Wei fait partie des interlocuteurs de la ministre, conduit plusieurs projets d’infrastructures dans le pays. Le Maroc, représenté par le doyen du corps diplomatique, a signé ces dernières années plusieurs accords de coopération dans les domaines de la formation, des infrastructures et du football.

Corinne Amori Brunet, 41 ans, est la première femme à diriger le ministère des Affaires étrangères du Bénin. Franco-béninoise, elle avait été la première femme nommée ambassadrice du Bénin en France, poste qu’elle a occupé du 12 juillet 2023 jusqu’à sa nomination comme ministre. Dans son discours d’installation, elle a structuré son mandat autour de trois axes : renforcement de la présence du Bénin dans les institutions multilatérales, approfondissement des relations bilatérales et modernisation des services consulaires.