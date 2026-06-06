Bénin: les chiffres officiels du BEPC session de juin 2026

​Les épreuves écrites de l’examen du Brevet d’Études du Premier Cycle (Bepc), session de juin 2026, démarreront officiellement le lundi 08 juin 2026 sur toute l’étendue du territoire national.

Tout est fin prêt pour un déroulement sans couac de l’examen du Brevet d’Études du Premier Cycle (Bepc). Toutes les dispositions sont prises pour permettre aux candidats à cet examen de composer dans les conditions optimales de réussite.

​Selon les données officielles, un effectif global de 130 253 candidats est attendu dans les différents centres de composition. Au total ces postulants sont répartis dans 224 centres de compositions installés à travers l’ensemble des départements du territoire national.

​Une quasi-parité et une attention pour l’inclusion

​L’analyse des statistiques de cette session révèle une répartition équilibrée entre les sexes, affichant une dynamique proche de la parité. Les candidats se répartissent comme suit :

​ 64 317 filles , ce qui représente un taux de participation féminine de 49,38% de l’effectif global.

, ce qui représente un taux de participation féminine de de l’effectif global. ​65 936 garçons, soit un pourcentage de 50,62% des inscrits.

​Par ailleurs, l’organisation de l’examen intègre des dispositions inclusives pour les apprenants à besoins spécifiques. Au total, 61 candidats en situation de handicap, parmi lesquels figurent 21 filles, composeront également dans les centres retenus afin de décrocher ce précieux sésame ouvrant les portes du second cycle de l’enseignement secondaire.