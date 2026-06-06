Slovaquie: Yaya Touré nommé entraineur principal de Slovan Bratislava

Après plusieurs expériences dans des rôles d’adjoint, Yaya Touré s’apprête à franchir un cap majeur dans sa reconversion. L’ancienne gloire de Manchester City va prendre les commandes du Slovan Bratislava et débuter sa première aventure en tant qu’entraîneur principal.

Yaya Touré est sur le point d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Selon les informations de Sky Sports, l’ancienne légende de Manchester City a trouvé un accord pour devenir le nouvel entraîneur du Slovan Bratislava. Pour cette nouvelle mission en Slovaquie, l’ex-international ivoirien sera épaulé par Darren O’Dea. L’ancien défenseur du Celtic et ancien entraîneur de Swansea devrait intégrer le staff en qualité d’adjoint. Après avoir raccroché les crampons, Touré a progressivement construit son parcours sur les bancs de touche. Il a notamment occupé des fonctions au sein de l’encadrement de Tottenham avant de rejoindre la sélection d’Arabie saoudite en tant qu’entraîneur adjoint.

Cette nomination marque toutefois un tournant majeur pour l’ancien milieu de terrain, qui va connaître sa première expérience à la tête d’une équipe professionnelle. Considéré comme l’un des meilleurs milieux de sa génération, Touré a marqué l’histoire de Manchester City en remportant trois titres de Premier League. Avant son passage en Angleterre, il avait également connu le succès sous les couleurs du FC Barcelone, avec notamment une Ligue des champions et deux titres de champion d’Espagne à son palmarès. À 43 ans, l’Ivoirien s’apprête désormais à relever un nouveau défi avec l’ambition de faire ses preuves comme entraîneur principal et de lancer véritablement sa carrière sur les bancs.



