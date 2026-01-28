La formule « des cons et des mégalos » attribuée à une personnalité people

François Cluzet, visage familier du cinéma français surtout depuis Intouchables, est autant reconnu pour ses rôles que pour ses prises de position publiques : soutien politique déclaré et auteur d’un coup de colère resté dans les mémoires, il n’hésite pas à critiquer ouvertement des personnalités publiques. Cet épisode, diffusé dans une émission de Canal+, l’a vu qualifier certains de ses détracteurs de « cons » et de « mégalos ».

La trajectoire de François Cluzet s’est construite progressivement. Longtemps remarqué en seconds rôles, il a multiplié les collaborations et les apparitions marquantes avant d’accéder à une notoriété large. Dès les années 1980, on le repère notamment dans L’Été meurtrier, puis il enchaîne les projets, parmi lesquels Les Apprentis aux côtés de Guillaume Depardieu et Marie Trintignant, et Janis et John. Il est consacré par la critique et récompensé : en 2007, il reçoit le César du meilleur acteur pour Ne le dis à personne.

Le retentissement populaire arrive en 2011 avec Intouchables, comédie dramatique qui attire plus de 19 millions de spectateurs en France et réaffirme sa place parmi les acteurs majeurs du cinéma français. Outre ce succès, Cluzet est associé à des collaborations récurrentes, en particulier avec Guillaume Canet, réalisateur et comédien avec lequel il partage plusieurs projets, dont Les Petits mouchoirs et la suite Nous finirons ensemble. Il tourne également sous la direction de Jacques Maillot pour Les Liens du sang, film adapté plus tard par Canet aux États-Unis sous le titre Blood Ties, auquel Cluzet n’a pas participé, contrairement à d’autres membres du casting original.

Engagements et coup de gueule : Cluzet prend la défense d’Emmanuel Macron

François Cluzet apparaît régulièrement dans l’espace public par ses prises de position. En 2007, après son César, il a publiquement soutenu Ségolène Royal. En 2018, il cosigne une tribune sur les enjeux environnementaux aux côté de personnalités comme Juliette Binoche. Lors de la campagne présidentielle de 2022, il apporte son soutien à Emmanuel Macron et marque sa présence lors de l’investiture du président.

Sur Canal+, dans l’émission En Aparté, il est intervenu pour défendre la gestion gouvernementale de la crise sanitaire et s’en est violemment pris à des prises de parole publiques de personnalités telles que Jean‑Marie Bigard et Fabrice Luchini. À propos de leurs commentaires sur la gestion du COVID-19, il lance : « C’est des cons ! », et répète : « Ce sont des cons. Ce sont des cons. » Dans cet échange, il assène également : « Mais ferme ta gueule ! » et qualifie leurs interventions de marque d’ego en ajoutant : « Ce sont des mégalos. »