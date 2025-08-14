PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

La Corée du Nord nie avoir retiré les haut-parleurs de propagande à la frontière sud-coréenne

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Zelensky reçu à Londres par le Premier ministre ce jeudi 14 août

Drones ukrainiens en Russie : raffinerie incendiée

Brésil: avocats de Bolsonaro demandent l’acquittement pour tentative présumée de coup d’État

Canicule: vigilance rouge levée, 80 départements en orange

Vizcarra en détention provisoire au Pérou pour corruption présumée

L’armée israélienne affirme avoir intercepté un missile tiré du Yémen

Le bitcoin bat un record en franchissant 124 000 $

Incendies en Espagne : Madrid sollicite l’aide de l’UE

La justice valide les coupes de l’administration Trump dans l’aide internationale

L’Égypte interpelle Israël sur l’idéologie du «Grand Israël»

VOIR TOUS LES FLASHS

Kim Yo-jong, l’influente sœur du dirigeant nord-coréen, a réfuté jeudi 14 août les affirmations de l’armée sud-coréenne selon lesquelles la Corée du Nord aurait retiré ses haut-parleurs de propagande le long de la frontière, écartant toute perspective de détente avec Séoul. «Nous n’avons jamais retiré les haut-parleurs installés dans la zone frontalière et nous ne sommes pas disposés à les retirer», a déclaré Kim dans une déclaration diffusée par l’agence officielle nord-coréenne KCNA et reprise par l’AFP.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!