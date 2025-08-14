La Corée du Nord nie avoir retiré les haut-parleurs de propagande à la frontière sud-coréenne

Kim Yo-jong, l’influente sœur du dirigeant nord-coréen, a réfuté jeudi 14 août les affirmations de l’armée sud-coréenne selon lesquelles la Corée du Nord aurait retiré ses haut-parleurs de propagande le long de la frontière, écartant toute perspective de détente avec Séoul. «Nous n’avons jamais retiré les haut-parleurs installés dans la zone frontalière et nous ne sommes pas disposés à les retirer», a déclaré Kim dans une déclaration diffusée par l’agence officielle nord-coréenne KCNA et reprise par l’AFP.