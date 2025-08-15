La Chine se dit opposée aux sanctions européennes contre l’Iran pour son programme nucléaire

La Chine a déclaré, vendredi 15 août, s’opposer aux nouvelles sanctions que l’Allemagne, la France et le Royaume‑Uni menacent de réimposer à l’Iran si aucune solution diplomatique n’est trouvée sur son programme nucléaire d’ici fin août 2025. Dans un communiqué repris par l’AFP, le porte‑parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, a indiqué que Pékin « s’oppose à l’imposition » de sanctions, estimant qu’elles n’aident pas les parties à instaurer la confiance, à combler leurs divergences et ne sont pas propices à un effort diplomatique en vue d’une reprise rapide des pourparlers.