La Chine salue la dynamique positive du dégel avec l’Inde

BENIN WEB TV
En visite à New Delhi, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s’est félicité auprès de son homologue indien de la «dynamique positive» des relations bilatérales, qui s’améliorent malgré un différend frontalier, a indiqué Pékin mardi 19 août. Les deux pays les plus peuplés du monde, qui représentent plus de 2,8 milliards d’habitants, se livrent à une lutte d’influence en Asie du Sud; des combats meurtriers à leur frontière himalayenne les ont opposés en 2020. Les tensions se sont progressivement apaisées via un dialogue entre militaires et diplomates. Pékin et New Delhi, confrontés aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, souhaitent aujourd’hui se rapprocher.

