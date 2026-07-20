Mondial 2026: France football rend hommage à Lionel Messi après ce qui pourrait être son dernier Mondial

Au lendemain de la finale perdue par l’Argentine face à l’Espagne, les organisateurs du Ballon d’Or ont salué la carrière exceptionnelle de Lionel Messi. Un hommage appuyé, alors que le capitaine de l’Albiceleste pourrait avoir disputé le dernier match de sa carrière en Coupe du monde.

Les organisateurs du Ballon d’Or ont adressé un message de reconnaissance à Lionel Messi après la finale de la Coupe du monde 2026, laissant entendre que le capitaine argentin venait peut-être de disputer son ultime rencontre dans la plus prestigieuse des compétitions internationales. Dimanche, l’Argentine s’est inclinée face à l’Espagne (1-0, a.p.) en finale, manquant l’occasion de conserver le titre mondial remporté au Qatar en 2022. Malgré un parcours remarquable, Lionel Messi n’est pas parvenu à offrir un deuxième sacre consécutif à l’Albiceleste.

À 39 ans, l’octuple Ballon d’Or est désormais annoncé avec insistance sur le départ de la sélection. Si aucune décision officielle n’a encore été communiquée, une retraite internationale dans les prochains jours est évoquée. Même dans l’hypothèse où il poursuivrait l’aventure avec l’Argentine, sa présence à la Coupe du monde 2030 paraît hautement improbable. Sur son compte officiel X, le Ballon d’Or a rendu un vibrant hommage à la légende argentine. « Tout simplement… Merci, Leo. Lionel Messi a disputé son dernier match de Coupe du monde. Un parcours jalonné de records, de buts et de gloire. Ton héritage et tes huit Ballons d’Or resteront éternels. »

Ce message illustre l’immense empreinte laissée par Lionel Messi sur l’histoire du football mondial. Champion du monde en 2022 et auteur d’une nouvelle campagne de très haut niveau en 2026, l’Argentin quitte peut-être la scène mondiale avec un héritage qui continuera de marquer plusieurs générations de passionnés.