LDC: les compos officielles de PSG – Slovan Bratislava

Le Paris Saint-Germain débute sa campagne de Ligue des champions ce mercredi soir au Parc des Princes face au Slovan Bratislava. Pour cette première journée, Luis Enrique a choisi de faire tourner, avec plusieurs cadres laissés sur le banc au coup d’envoi. Découvrez les compos officielles des deux équipes

Pour son entrée en lice européenne, le Paris Saint-Germain présente un onze légèrement remanié. Luis Enrique a décidé de ménager plusieurs titulaires habituels, à commencer par Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves et Désiré Doué, tous laissés sur le banc. Le technicien espagnol offre ainsi leur chance à plusieurs joueurs. Ilya Zabarnyi prend place en défense centrale, tandis que Lucas Beraldo Fernandez, Maghnes Akliouche et Ferran Torres intègrent le onze de départ.

Le brassard revient une nouvelle fois à Achraf Hakimi. Le Marocain est associé à Zabarnyi, Willian Pacho et Nuno Mendes dans le secteur défensif, devant Matvey Safonov. Au milieu, Fernandez, Vitinha et Fabián Ruiz auront la responsabilité d’assurer l’équilibre de l’équipe parisienne. Devant, Maghnes Akliouche accompagne Ousmane Dembélé et Ferran Torres.

En face, Yaya Touré a opté pour une équipe conforme aux attentes. Le Slovan Bratislava se présente avec Takáč dans les buts et une ligne défensive composée de Blackman, Bajrić, Marković et Sandro Cruz. Martinez, Pokorný et Ibrahim sont alignés au milieu, tandis que Barseghyan, Šporar et Camara constituent le trio offensif.

Les compos officielles:

Paris SG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Mendes – Fernandez, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Dembélé, Torres.

Slovan Bratislava : Takáč – Blackman, Bajrić, Marković, Sandro Cruz – Martinez, Pokorný, Ibrahim – Barseghyan, Šporar (c), Camara.