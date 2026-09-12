Soudan : Burhan et l’UE discutent du retour à une transition politique

Abdel Fattah al-Burhan et l’envoyée spéciale de l’Union européenne Annette Weber ont discuté à Khartoum du processus politique, de la coopération future et d’une transition pacifique.

Le chef de l’armée soudanaise et président du Conseil de souveraineté de transition, Abdel Fattah al-Burhan, a reçu le 10 septembre à Khartoum l’envoyée spéciale de l’Union européenne pour la Corne de l’Afrique, Annette Weber, pour des discussions centrées sur le processus politique et le retour à une transition pacifique.

Selon l’agence officielle soudanaise SUNA, la rencontre a également porté sur les projets de coopération entre l’Union européenne et le gouvernement soudanais ainsi que sur plusieurs dossiers régionaux. Annette Weber a déclaré que Bruxelles voulait renforcer ses échanges avec les autorités soudanaises sur les questions d’intérêt commun.

L’entretien s’est tenu dans le prolongement des consultations conduites à Khartoum par le Quintette réunissant l’Union africaine, l’IGAD, la Ligue arabe, l’Union européenne et les Nations unies. Cette délégation a rencontré Abdel Fattah al-Burhan, le Premier ministre Kamil Idris ainsi que des acteurs politiques et civils soudanais.

Le Quintette défend un processus politique crédible et inclusif et affirme qu’une issue durable au conflit ne peut pas être uniquement militaire. Ses représentants ont également lié la relance politique à des mesures de protection des civils et à la fin des hostilités.

Sudan Tribune, citant des sources diplomatiques, rapporte qu’Annette Weber a averti Abdel Fattah al-Burhan contre la recherche d’une solution militaire à la guerre. Le média attribue cette mise en garde aux échanges privés entre l’envoyée européenne et le dirigeant soudanais.

La rencontre du 10 septembre s’est tenue au Palais présidentiel en présence de Muawiya Osman Khalid, sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères du Soudan.