Barça: Hansi Flick rend hommage à Lionel Messi après sa retraite internationale

Hansi Flick a réagi avec émotion à la retraite internationale de Lionel Messi, annoncée lundi par le capitaine argentin. L’entraîneur du FC Barcelone continue de considérer le septuple Ballon d’Or comme le meilleur joueur du monde, saluant une nouvelle fois son immense talent.

L’annonce de la retraite internationale de Lionel Messi a suscité de nombreuses réactions dans le monde du football. Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, a notamment exprimé sa déception après la décision du capitaine argentin de tourner la page avec l’Albiceleste. Le technicien allemand a rendu hommage à l’attaquant de 39 ans, qu’il considère toujours comme le meilleur joueur de la planète. Selon lui, Messi a une nouvelle fois démontré son immense talent lors de la dernière Coupe du monde.

Interrogé par DAZN lundi, Flick a expliqué avoir pris un réel plaisir à suivre les prestations de la star argentine durant la compétition. L’entraîneur du Barça n’a jamais caché son admiration pour l’ancien joueur blaugrana. Il estime que Messi continue de mériter son statut de référence absolue du football mondial, malgré les années qui passent.

La retraite internationale de Messi constitue un tournant majeur pour l’Argentine, avec laquelle il a remporté la Copa América à deux reprises et la Coupe du monde 2022. Après plus de vingt ans au service de sa sélection, le septuple Ballon d’Or laisse derrière lui une empreinte considérable dans l’histoire de l’Albiceleste.