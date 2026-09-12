À Londres, 934 fans de Star Trek battent le record du salut vulcain

À Londres, 934 fans de Star Trek ont exécuté simultanément le salut vulcain pendant une minute, établissant un record mondial Guinness.

Neuf cent trente-quatre fans de Star Trek ont réalisé simultanément le salut vulcain au Science Museum de Londres, établissant un record mondial Guinness. Le rassemblement s’est tenu le 8 septembre 2026, jour du 60e anniversaire de la série de science-fiction.

Pour que la tentative soit validée, les participants devaient former correctement le célèbre « V » avec leurs doigts et maintenir le geste pendant une minute. Guinness World Records a confirmé l’homologation du record le 11 septembre.

L’opération a été organisée dans le cadre de « Star Trek Lates », une soirée spéciale du musée londonien montée avec CBS Studios et Paramount. Fans costumés, membres de la communauté et curieux se sont réunis sous le regard des arbitres chargés de compter les gestes conformes.

Le salut, paume tournée vers l’avant et doigts séparés entre le majeur et l’annulaire, est indissociable de Spock. Leonard Nimoy l’avait introduit dans l’épisode « Amok Time », diffusé en 1967, en s’inspirant d’une bénédiction sacerdotale juive observée pendant son enfance.

La tentative londonienne s’inscrivait dans une série d’événements mondiaux marquant les six décennies de Star Trek. Le public du Science Museum pouvait également découvrir des objets liés à la franchise et participer à des animations consacrées à son influence sur la science et la culture populaire.