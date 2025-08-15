Klaus Schwab blanchi par le conseil d’administration du Forum économique mondial

PAR PAYS
Le conseil d’administration du Forum économique mondial (WEF) a annoncé, dans un communiqué publié vendredi 15 août, qu’une enquête confiée à un cabinet d’avocats « indépendant » et « réputé » a innocenté le fondateur Klaus Schwab et son épouse des accusations formulées par des lanceurs d’alerte anonymes. « Il n’existe aucune preuve de faute grave de la part de Klaus Schwab. De même, il n’existe aucune preuve de mauvaise conduite de la part d’Hilde Schwab, qui a soutenu le Forum pendant plus de cinq décennies sans aucune rémunération », indique le communiqué, mettant fin aux allégations qui pesaient sur les dirigeants du WEF.

