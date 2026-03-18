Kim Glow se moque de la tentative de suicide de Sarah Fraisou

Le 17 mars 2026, Sarah Fraisou a suscité une vive inquiétude après avoir publié une série de messages alarmants sur ses réseaux sociaux, évoquant solitude, conflits familiaux et un profond mal-être, allant jusqu’à menacer de mettre fin à ses jours. Ces publications ont déclenché une mobilisation d’internautes, une prise en charge à son domicile par des secouristes et des réactions contrastées de personnalités de la téléréalité, dont Kim Glow, qui a remis en cause la sincérité de la jeune femme.

Dans une story publiée sur Snapchat, Sarah Fraisou a écrit: « Je suis en miettes, mon cœur ne trouve même plus de réconfort nulle part », puis a adressé un message s’apparentant à un adieu à son père. Elle aurait ensuite affirmé vouloir « supprimer le problème », en s’identifiant elle-même comme étant ce problème, formulation reprise et relayée par plusieurs médias spécialisés people.

Face à l’ampleur des messages et aux appels d’internautes, des secouristes se sont rendus au domicile de Sarah Fraisou. Selon des publications relayées sur les réseaux, son ancienne amie Léana, avec laquelle elle serait réconciliée, a indiqué que la candidate avait été prise en charge par ces équipes médicales, information qui a été relayée et commentée par des comptes proches du milieu de la téléréalité.

Réactions publiques et rivalités entre personnalités de la téléréalité

Sarah Fraisou s’est fait connaître dans des programmes tels que Les Anges et Les Princes de l’amour, où elle a acquis une forte visibilité et une large communauté en ligne. Cette notoriété expose également les candidats à des réactions publiques contrastées lors d’événements personnels, comme en témoigne la réaction de Kim Glow.

Kim Glow, ancienne camarade et rivale de Sarah Fraisou depuis leur participation à Les Anges, a réagi publiquement à la situation sur le compte Instagram du média ayant relayé les messages de détresse. Dans sa réponse, elle a mis en doute la sincérité de Sarah, déclarant : « Bla bla bla elle parle, elle parle, mais elle fera rien du tout (…) je sais plus quoi faire pour essayer d’exister miskina ». Ces propos ont été perçus par une partie des internautes comme une minimisation d’une situation jugée grave.

La rivalité entre les deux femmes est ancienne et régulièrement alimentée par des échanges publics depuis leur passage à la télévision. Les réactions suscitées par la série de publications de Sarah Fraisou ont mis en lumière la polarisation des commentaires en ligne : certains manifestent solidarité et souci, d’autres expriment scepticisme ou moquerie.

Les éléments disponibles proviennent des publications de la principale intéressée sur Snapchat, des déclarations relayées par son entourage immédiat — notamment Léana — et des commentaires publics de personnalités du milieu, diffusés sur les comptes Instagram et médias people qui couvrent l’actualité des candidats de téléréalité.