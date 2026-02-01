Kevin Guedj prêt à se remettre en couple avec Carla Moreau

Carla Moreau et Kevin Guedj ont officiellement mis fin à leur mariage après des épisodes médiatiques et une infidélité révélée lors du tournage de La Bataille des couples ; depuis, ils gèrent une garde alternée pour leur fille Ruby, une situation que le père décrit comme difficile et douloureuse.

Le couple, fragilisé depuis l’affaire dite de la sorcellerie — durant laquelle Kevin avait publiquement apporté son soutien à Carla — a vu sa relation se rompre après le tournage de l’émission de télé-réalité. C’est au cours de cette aventure que Kevin Guedj a été accusé d’avoir trompé Carla avec Belle, l’ex-compagne de son cousin Allan, une infidélité que Carla a retenue pour mettre un terme à leur union.

À la suite du divorce, les deux anciens époux ont opté pour une garde alternée de leur fille Ruby. Kevin Guedj a expliqué dans l’émission C’est la famille vouloir préserver la stabilité de l’enfant : « Mon seul objectif, c’est que la petite ne le ressente pas, même si avec sa mère, on ne s’entend pas super bien et que ce n’est pas la folie ! » Il a également précisé l’organisation actuelle : « Je la garde les week-ends, du jeudi au samedi, et sa mère la garde un peu plus par rapport à l’école et à la maison. »

Conséquences psychologiques et vie quotidienne

Invité dans le troisième numéro de Toute la vérité animé par Giuseppa, Kevin Guedj est revenu sur l’impact émotionnel de cette garde partagée. Il a raconté avoir très mal vécu la séparation pendant plusieurs mois, évoquant un sentiment d’abandon vis-à-vis de sa fille : « Parce que je pensais qu’à ma fille, j’avais l’impression de l’abandonner, de la laisser même si je la vois souvent. Mais en gros, tu l’abandonnes la petite. » Selon ses propos, cette période l’a conduit à chercher à s’échapper et à « faire des conneries » pour ne pas penser à la situation, jusqu’à sa rencontre avec Chloé, présentée comme sa compagne actuelle.

Sur le plan professionnel, Kevin Guedj poursuit ses activités médiatiques et participe au casting des Apprentis Champions au ski, projet qu’il cumule avec ses obligations parentales. Il insiste sur sa priorité : rester proche de sa fille et adapter ses choix personnels en conséquence.

Lors d’un entretien avec Laura Lempika pour sa chaîne YouTube, il a aussi évoqué l’évolution de ses rapports avec Carla, affirmant que les relations entre eux étaient désormais « beaucoup plus apaisées ». En parallèle, il a publié sur Snapchat un message chargé d’émotion : « Quand j’y pense, j’étais censé fêter mon anniversaire de mariage aujourd’hui », accompagné d’une photo floutée du jour de leur mariage.

Par ailleurs, Kevin a indiqué qu’il serait prêt à suivre son ex-épouse à l’étranger pour ne pas se séparer de sa fille, précisant qu’il ne pourrait pas vivre loin d’elle et qu’il accepterait de tout quitter pour la suivre.