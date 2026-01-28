Kev Adams : que font ses frères Noam et Lirone

Le 18 janvier 2026, TF1 programme en première partie de soirée la comédie à succès Maison de retraite, portée par Kev Adams. Le film, qui mêle humour et émotion autour du parcours de Milan Rousseau, un éternel adolescent contraint à des travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, a relancé l’attention portée au comédien et à son entourage familial, en particulier ses deux frères cadets, Noam et Lirone Smadja.

Dans Maison de retraite, le personnage central, Milan Rousseau, découvre un monde de responsabilités et d’affects inattendus, un terrain propice aux situations comiques comme aux moments plus sensibles. La popularité du film tient autant à la performance de Kev Adams qu’aux seconds rôles et au ton mêlant légèreté et émotion, éléments souvent associés au répertoire du comédien.

Né Kevin Smadja, Kev Adams est l’aîné d’une fratrie de trois garçons. Il grandit en région parisienne dans une famille dont les parents travaillent respectivement dans la finance et l’immobilier. Très tôt attiré par la scène après avoir découvert Titanic à l’âge de sept ans, il s’oriente vers le théâtre puis le stand-up et la télévision.

Kev Adams et ses frères

Le cadet le plus connu du trio est Noam Smadja, également présent sur la scène publique en tant que musicien. Sous le pseudonyme de DJ Noyz, Noam s’est engagé dans la musique électronique, se produisant dans des clubs parisiens et à l’international, notamment à Ibiza et Marrakech, ainsi que lors d’événements comme le Festival de Cannes. Après avoir interrompu des études de commerce, il a fait le choix de se consacrer pleinement aux platines et à la production musicale, affirmant vouloir construire sa propre image au-delà de l’éventuelle notoriété liée à son frère.

Noam a également fait une incursion dans l’univers télévisuel: il est apparu dans la série Avenir diffusée sur TF1, où il incarnait la version adolescente du personnage tenu par Kev Adams, un clin d’œil familial qui a été remarqué par les téléspectateurs.

À l’inverse, Lirone Smadja, le benjamin, cultive la discrétion. Présent rarement dans les médias, il apparaît occasionnellement sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, souvent aux côtés de son frère. Kev Adams a évoqué publiquement son plus jeune frère lors d’une intervention sur France 2, mentionnant le harcèlement scolaire dont Lirone a été victime et les répercussions du regard d’autrui sur l’estime de soi.

Plusieurs interviews et déclarations publiques de Kev Adams soulignent l’importance du lien fraternel au sein de la famille Smadja. Le comédien a fait part de sa propre culpabilité passée de ne pas être suffisamment présent durant l’enfance de ses frères, compte tenu de ses obligations professionnelles. Aujourd’hui, il veille à préserver des moments familiaux simples, loin des plateaux.