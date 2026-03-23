Bruno Salomone, dernier hommage : premières images de l’au revoir

Bruno Salomone, l’acteur connu notamment pour son rôle de Denis Bouley dans la série Fais pas ci, fais pas ça, a été inhumé lundi 23 mars à Joinville‑le‑Pont lors d’une cérémonie publique organisée à l’église Sainte‑Anne de Polangis. Décédé le 15 mars à l’âge de 55 ans après une longue maladie tenue secrète, il a fait l’objet d’un dernier hommage rassemblant famille, amis et personnalités du monde artistique.

La cérémonie, ouverte au public, s’est déroulée dans une ambiance marquée par l’émotion et la dignité. Le cercueil est arrivé sous le regard de proches et d’admirateurs venus saluer l’acteur, dont la carrière a traversé la télévision française et les planches. Les instants de recueillement ont été ponctués de témoignages et de présences significatives.

Sa veuve, Audrey, présente aux côtés du défunt jusqu’à la fin, a été très émue. Le couple s’était marié peu de temps avant le décès ; selon des informations diffusées en marge de la cérémonie, Bruno Salomone avait demandé Audrey en mariage sur son lit d’hôpital. Vêtue de noir et portant des lunettes de soleil, elle a été soutenue par des proches lors de son arrivée à l’église.

Une cérémonie chargée d’émotion

L’entrée du cercueil a provoqué un ralentissement des réactions dans l’assemblée, les silences se succédant tandis que les participants se recueillaient. Parmi les personnalités présentes figurait Jean Dujardin, ami de longue date de l’acteur, venu accompagner la famille. Selon les témoins, M. Dujardin a rendu un hommage discret mais marqué par l’affection.

Plusieurs membres du casting de Fais pas ci, fais pas ça ont assisté aux obsèques. Isabelle Gélinas, qui interprétait son épouse à l’écran, était parmi les personnes les plus émues. D’autres collègues et collaborateurs, évoquant tant le talent que la personnalité de Bruno Salomone, ont pris part aux échanges et aux hommages au cours de la cérémonie.

La discrétion entourant la maladie de l’acteur avait limité la diffusion d’informations sur son état de santé. Malgré cela, de nombreux proches ont continué à lui rendre visite et à lui apporter leur soutien dans l’intimité. Des figures du monde artistique ont ainsi partagé des moments avec lui dans les semaines précédant son décès.

Thierry Bizot, co‑créateur de la série qui a marqué la carrière de Bruno Salomone, a évoqué publiquement certains éléments des derniers instants de l’acteur lors d’une intervention sur l’émission C à vous. Des projets récents et des collaborations avaient également été abordés en privé; un projet inattendu partagé avec le nageur Florent Manaudou avait été mentionné dans la presse en lien avec l’actualité de l’artiste.

Les hommages se sont succédé tout au long de la journée, témoignant de l’impact professionnel et humain de Bruno Salomone auprès de ses proches et des générations qui l’ont suivi.