Kelly Vedovelli publie de nouvelles photos de son baby bump

Kelly Vedovelli confirme être en couple après la diffusion sur les réseaux d’une vidéo intime qui, selon elle, a révélé sa relation contre son gré ; la personnalité médiatique, enceinte et très suivie, a par ailleurs publié le 16 février de nouvelles photos de son baby bump sur Instagram, suscitant une vague de commentaires admiratifs. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, l’ancienne chroniqueuse est revenue sur la fuite des images et a réaffirmé son souhait de protéger la vie privée de son compagnon, qui n’est pas une personnalité publique.

Longtemps l’objet de rumeurs — notamment autour d’une liaison supposée avec Cyril Hanouna, rumeur ni confirmée ni démentie publiquement — Kelly Vedovelli a choisi de prendre la parole après la diffusion de la vidéo. Elle a expliqué que la séquence, parue « il y a quelques mois », n’avait pas été diffusée avec son accord et qu’elle regrettait que l’annonce de sa relation ne vienne pas d’elle-même. Sa prise de parole vise à clarifier sa situation personnelle tout en posant des limites à l’exposition médiatique.

Dans cette intervention, elle a rappelé sa nécessité de préserver une part d’intimité: « Je suis effectivement en couple », a-t-elle déclaré, en ajoutant que la publication de la vidéo l’avait mise en position inconfortable. Elle insiste sur le fait que, même en étant « exposée », elle n’accepte pas que sa vie privée soit révélée sans son consentement et souligne le souhait de ne pas mettre son compagnon dans une situation où il serait « mal à l’aise ».

Réactions et mise en avant de la grossesse

Le 16 février, Kelly Vedovelli a partagé sur Instagram plusieurs clichés montrant son ventre de grossesse, vêtue d’un pull court laissant apparaître son baby bump. La publication précise que l’enfant attendu naîtra en 2026. Les images ont rapidement généré des réactions d’abonnés exprimant admiration et soutien, commentant notamment l’éclat et le bonheur apparent de la future mère.

Lors de sa prise de parole, Vedovelli a également rappelé gérer depuis plusieurs années la circulation d’informations parfois erronées à son sujet. Elle a déclaré accepter une part d’exposition liée à son activité médiatique, tout en affirmant que cela ne justifie pas le dévoilement non consenti de sa vie privée. Elle a insisté sur le respect mutuel entre elle et son compagnon, soulignant que ce dernier n’est « pas un personnage public ».

Sur Instagram, les commentaires publiés sous sa photo de baby bump saluent à la fois son apparence et la nouvelle de la maternité: « Tu seras une magnifique maman », « La grossesse vous va à merveille Kelly », « Magnifique petit bidou de maman Kelly » figurent parmi les messages relayés par les internautes. Ces réactions reflètent l’accueil positif réservé à l’annonce visuelle de sa grossesse par une partie de son audience.

Dans sa vidéo, Kelly Vedovelli a précisé que la décision d’annoncer ou non sa relation lui appartenait et qu’elle souhaitait continuer à maîtriser ce qu’elle choisit de rendre public, en préservant notamment la tranquillité de la personne qui partage sa vie.