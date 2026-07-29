Kavinsky : comment Nightcall, extrait de Drive avec Ryan Gosling, l’a propulsé sur la scène mondiale

Ce mercredi 29 juillet 2026, le DJ et producteur Kavinsky, de son vrai nom Vincent Belorgey, a été retrouvé mort à son domicile parisien ; il avait 50 ans. Les premiers secours n’ont relevé aucun élément suspect sur place, a indiqué le parquet de Paris. Les causes précises du décès n’ont pas été rendues publiques, mais la piste d’un accident vasculaire cérébral est aujourd’hui privilégiée, après des plaintes récentes de l’artiste pour des maux de tête.

Figure majeure de la scène électro française depuis plus d’une décennie, Kavinsky doit une large part de sa notoriété internationale au titre Nightcall, mis en lumière par la bande originale du film Drive (2011) de Nicolas Winding Refn. Ce morceau, issu de l’EP du même nom paru en 2010 et co-produit par Guy-Manuel de Homem-Christo des Daft Punk, a transformé la trajectoire de l’artiste en lui ouvrant un public mondial.

Né à l’hôpital Lariboisière, dans le quartier de Barbès, Vincent Belorgey a grandi entre le Pré‑Saint‑Gervais et Pantin. Fils d’une infirmière qui élèvera seule trois enfants après un divorce, il a enchaîné plusieurs petits boulots avant de se consacrer à la musique. Dans un entretien donné au Parisien en 2022, il se définissait comme « un banlieusard » et évoquait une enfance marquée par la modestie et l’énergie maternelle.

De la scène électro aux bandes originales

Sa collaboration de longue date avec le réalisateur et musicien Quentin Dupieux (alias Mr. Oizo) a été déterminante : amis d’enfance, ils ont travaillé ensemble sur plusieurs films — dont Nonfilm et Steak — tandis que Kavinsky développait parallèlement une identité musicale reconnaissable, faite de synthétiseurs analogiques et d’un imaginaire routier.

Outre Nightcall, dont la voix principale est assurée par Lovefoxxx, l’album OutRun (2013) a confirmé sa place sur la scène internationale, salué pour sa cohérence et son atmosphère nocturne. Des titres comme Roadgame et Odd Look ont trouvé des placements dans des publicités et des jeux vidéo, étendant son influence au-delà des clubs et festivals.

En 2024, Kavinsky est remonté sur scène lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, où il a interprété Nightcall aux côtés d’Angèle et du groupe Phoenix, un moment largement relayé sur les réseaux et qui a provoqué un regain d’intérêt pour le titre, notamment sur l’application Shazam.

La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a réagi sur le réseau X en écrivant : « La France perd l’une de ses voix les plus singulières », saluant la portée transgénérationnelle et internationale de sa musique. Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres depuis 2025, Kavinsky laissait derrière lui une discographie et une influence perçues comme centrales dans la pop culture française contemporaine.

Le parquet de Paris a confirmé qu’aucun élément suspect n’avait été relevé sur les lieux.