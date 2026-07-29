Jared Leto visé par de graves accusations : quatre femmes, adolescentes au moment des faits, témoignent

Quatre femmes ont récemment porté des accusations contre l’acteur et musicien Jared Leto, affirmant que des faits graves se seraient produits lorsqu’elles étaient adolescentes, selon un documentaire de la BBC intitulé Jared Leto : le sombre secret de Hollywood. Au total, dix femmes témoignent dans le film, neuf d’entre elles racontant publiquement leur histoire pour la première fois.

Le documentaire rassemble des récits décrivant des comportements qualifiés d’inappropriés, comprenant des allégations d’agressions sexuelles, de pressions et d’échanges à caractère sexuel, certains remontant à des périodes où les plaignantes étaient mineures ou jeunes adultes. Une des personnes interrogées affirme avoir reçu une proposition d’accord de confidentialité après une relation présumée avec l’artiste, proposition qu’elle dit avoir refusée.

Selon la BBC, « toutes les femmes affirment avoir rencontré Leto entre 2002 et 2016, alors qu’il avait entre 30 et 40 ans ». Jared Leto, connu pour sa carrière d’acteur et comme leader du groupe Thirty Seconds to Mars, a aujourd’hui 54 ans. Le documentaire présente ainsi plusieurs témoignages qui s’étalent sur près de quinze ans.

Plusieurs femmes témoignent contre Jared Leto

Les témoignages regroupés par la BBC proviennent au total de dix femmes. Neuf d’entre elles ont choisi de rendre public leur récit pour la première fois à l’occasion de la diffusion du documentaire. Les récits font état de différentes situations jugées intimidantes ou abusives, certaines impliquant des jeunes femmes alors mineures au moment des faits allégués.

Parmi les éléments rapportés figure la remise, selon une plaignante, d’un accord de confidentialité après une relation présumée avec Jared Leto. Ce type d’accord, souvent désigné par l’acronyme NDA (non-disclosure agreement), est évoqué dans le documentaire comme ayant été proposé à une des personnes concernées, qui indique l’avoir refusé.

La multiplication des témoignages s’inscrit dans un mouvement plus large d’allégations adressées à des personnalités du monde artistique ces dernières années. Dans ce cas précis, la BBC précise que les rencontres décrites se situent entre 2002 et 2016, période durant laquelle Jared Leto, aujourd’hui quinquagénaire, était âgé de 30 à 40 ans.

En réaction aux accusations, l’entourage de l’artiste s’était exprimé en juin 2025. Par la voix d’un porte-parole, Jared Leto a nié l’ensemble des allégations et affirmé ne pas consommer de drogues ni d’alcool depuis plus de trente-cinq ans. Concernant le témoignage de Laura La Rue, une ancienne mannequin qui a raconté des échanges ambigus alors qu’elle avait 17 ans, l’équipe de Leto a déclaré qu’il n’avait jamais envoyé de messages sexuels ou inappropriés et a évoqué un contexte selon lequel La Rue aurait ensuite tenté de postuler comme assistante personnelle — affirmation que l’intéressée a toujours démentie avec fermeté.