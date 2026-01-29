Katrina Patchett révèle avoir vomi après chaque repas à cause de régimes toxiques

Katrina Patchett, figure emblématique de Danse avec les stars, livre un témoignage brut et intime dans Mon corps, mon combat (éditions Fayard) où elle révèle avoir souffert de boulimie et de régimes extrêmes pendant des années, évoquant des crises et des vomissements répétés au plus fort de la maladie.

Ce récit intervient alors que la danseuse, vétérane du programme, retrouve les projecteurs et multiplie les apparitions médiatiques. Par ses confidences écrites et ses prises de parole, elle met en lumière la face cachée d’un univers où l’exigence physique et esthétique impose des standards pouvant pousser certains artistes vers des comportements alimentaires dangereux.

Sur le plateau en février 2025, un moment d’émotion a illustré la proximité entre artistes : Claude Dartois et Katrina Patchett ont partagé une séquence forte, la chorégraphe annonçant vouloir créer une prestation dédiée à Vivi, l’épouse de son partenaire, avec des mots chargés de sens pour les deux protagonistes.

Une parole dévoilée entre plateau et livre

Le retour sur le prime de Danse avec les stars de la paire formée par M. Pokora et Katrina Patchett a rappelé l’histoire commune de ce duo et l’importance symbolique de l’émission pour plusieurs générations de danseurs. Parallèlement à ses engagements télévisuels — elle figure cette saison aux côtés de Philippe Lellouche — la danseuse a préparé la publication de son ouvrage, présenté par son éditeur comme un témoignage personnel et sans détours.

Dans Mon corps, mon combat, Katrina Patchett ouvre le voile sur des années d’isolement et de souffrance : « On me connaît pour les paillettes de Danse avec les stars, pour les robes qui tournent », écrit-elle, avant de préciser que, derrière ces apparences, elle a vécu « des nuits à pleurer, des crises de boulimie cachées ».

Interrogée par Ici Paris, la danseuse raconte la violence de la maladie à son paroxysme : « Au plus fort de la maladie, je pouvais rendre une vingtaine de fois par jour », confie-t-elle, décrivant un fonctionnement en « cercle vicieux » où compulsions alimentaires et vomissements se succédaient.

Elle dénonce également des « régimes toxiques » et « des humiliations silencieuses » subies au fil de sa carrière, soulignant l’impact durable de la pression professionnelle dès son plus jeune âge. Ces confidences, rapportées publiquement, soulignent la tension entre image scénique et réalité personnelle dans le milieu de la danse.

Le témoignage de Katrina Patchett s’inscrit ainsi dans une série de prises de parole de professionnels du spectacle qui éclairent les risques psychosociaux et les troubles alimentaires associés à des standards esthétiques sévères. Ces révélations ouvrent désormais le dialogue sur les troubles alimentaires dans le milieu artistique exigeant.