Karine Le Marchand raconte sa période d’anorexie et de boulimie sur le plateau de Vivement dimanche

Figure reconnue de la télévision française, Karine Le Marchand, animatrice de L’Amour est dans le pré sur M6 depuis plus de quinze ans, a livré des confidences fortes le 25 janvier 2026 sur le canapé rouge de Vivement dimanche, face à Michel Drucker. Très impliquée émotionnellement dans les portraits de la prochaine saison, elle s’est montrée sensible aux histoires des agriculteurs — une séquence récente l’a notamment fait fondre en larmes devant le récit de Jean‑Marie, au point qu’elle lui a lancé en souriant : “Tu auras fait pleurer Tata Kaka”.

Lors de l’émission, la découverte de photographies d’enfance et la présence de sa mère, Martine, dans le public ont ravivé des souvenirs et provoqué une vive émotion. Karine Le Marchand a raconté être partie de chez sa mère à 17 ans, après des années pendant lesquelles cette dernière lui répétait qu’elle était “un mauvais sujet”. Elle a précisé que sa mère avait été mère très jeune, ce qui, selon elle, a contribué à forger le lien fort qu’elles entretiennent aujourd’hui.

La présentatrice est également revenue sur une histoire familiale plus complexe : parents divorcés alors qu’elle n’avait qu’un an et demi et un père longtemps absent. À propos de ce dernier, elle a été sans détour : “Ce n’était pas quelqu’un de bien”. Une rencontre tardive, lors d’un tournage au Burundi, lui aurait confirmé ce sentiment, évoquant des comportements liés à l’alcool et des attitudes déplacées. De ces éléments, elle tire la conviction que, face à une famille toxique, il est parfois nécessaire de prendre ses distances pour se protéger.

Révélations sur ses troubles alimentaires et ses pratiques actuelles

Karine Le Marchand a abordé longuement ses troubles du comportement alimentaire, un sujet longtemps tabou. Elle a décrit l’entrée dans la vie parisienne, jeune et isolée, comme un déclencheur d’un profond mal‑être : “Quand on ne peut pas contrôler grand‑chose, on essaie de se contrôler soi‑même”. Le diagnostic a été sans ambiguïté : anorexie‑boulimie. Elle a avoué sans détour : “Je me faisais vomir”.

Cette période a été marquée par une restriction sévère et une perte de poids importante : la journaliste a évoqué un poids inférieur à 50 kilos pour 1,77 m. Elle a expliqué les mécanismes du trouble, mêlant privations, crises et comportements compensatoires, et rappelé qu’un tel trouble concerne aujourd’hui des centaines de milliers de personnes en France.

Si cette séquence appartient désormais au passé, Karine Le Marchand a reconnu conserver un rapport maîtrisé à son corps. Se définissant comme “tout ou rien”, elle a détaillé ses habitudes : sport quasi quotidien, attention portée à l’alimentation et pratiques esthétiques assumées. L’animatrice a confirmé avoir eu recours à la chirurgie et à des injections, refusant l’hypocrisie consistant, selon elle, à prôner le naturel tout en jugeant les femmes sur leur apparence.

Elle a précisé ses règles alimentaires actuelles : hygiène de vie marquée — peu d’alcool, arrêt du tabac — sport presque quotidien, une attention stricte à l’alimentation cinq jours sur sept et une plus grande tolérance les deux autres jours. Karine Le Marchand a également indiqué pratiquer un jeûne intermittent de seize heures entre le dîner et le déjeuner, et effectuer une fois par an un jeûne hydrique de huit jours, durant lequel elle ne consomme que de l’eau et des tisanes.