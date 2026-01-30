Juste avant la demi-finale de la Star Academy, Christophe Maé se dit « très inquiet » pour Ambre

Jeudi 29 janvier 2026, Marlène Schaff et Sofia Morgavi étaient les invitées de Thomas Isle dans l’émission Culture Médias sur Europe 1. L’entretien a mis en lumière les réserves exprimées par la professeure d’expression scénique après le premier prime de la Star Academy, tandis que, côté plateau, Ambre se prépare à la demi-finale du samedi 31 janvier avec un duo annoncé aux côtés de Christophe Maé et une mise en lumière de sa vie personnelle à travers le choix de son titre.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Invitée pour évoquer la saison en cours, Marlène Schaff a refusé de désigner un favori dès le premier prime. Elle a expliqué son refus de s’enfermer dans un jugement hâtif sur une prestation unique, insistant sur la durée du travail des élèves pendant les quatre mois de l’émission. Présente à ses côtés, Sofia Morgavi n’a pas commenté ce point pendant l’émission, mais leur venue commune soulignait le rôle des professeurs dans l’accompagnement des talents du programme.

Sur le plateau et en coulisses, les regards se tournent déjà vers la demi-finale où Ambre affrontera Victor. Le chanteur Christophe Maé participera au prime en interprétant la chanson « Casting » en duo avec Ambre : lors des répétitions, il s’est montré confiant sur la capacité de la candidate à incarner le titre.

Marlène Schaff temporise, Christophe Maé se dit serein et Ambre se livre

Marlène Schaff a justifié son choix de rester neutre après le premier prime en expliquant qu’une seule prestation ne suffit pas à établir une hiérarchie définitive. « C’est pas très cool ce que je vais dire, mais j’ai horreur de ça, parce que je me dis que si au bout d’une prestation, tout le monde se dit que c’est déjà gagné, à quoi ça sert qu’on se fatigue pendant quatre mois ? Je me refuse à ça. Un artiste doit essayer », a-t-elle déclaré, précisant vouloir garder son objectivité sur la durée du concours. Elle a ajouté : « Je me refuse de prendre une opinion sur une chanson. On est là pendant quatre mois (…) donc ça serait vraiment dommage que je me mette une opinion dans la tête parce que ça, c’est très difficile à déraciner après. »

Du côté des répétitions, Christophe Maé a décrit la prestation d’Ambre comme habitée et sincère. « Sincèrement, je ne suis pas très inquiet, elle est dedans. Elle incarne carrément la chanson, elle a conscience d’une chose, elle chante sa vie, elle raconte sa vie. Elle n’a pas besoin de chanter trop fort, juste d’être dans la bonne intention. Je crois qu’elle y est, je ne suis pas inquiet, ça va être un joli moment », a-t-il affirmé.

Ambre a, pour sa part, lié son choix de chanson à une histoire personnelle en confiant au confessionnal l’absence de son père : « J’ai toujours eu un père hyper absent et je le vois très très peu, j’ai dû le voir… La dernière fois que j’ai dû le voir, c’était il y a un an et demi. Au début, quand j’étais plus jeune, c’était plus simple. Mais en grandissant, c’est vrai que ça me touche de plus en plus ». Elle a précisé que c’est cette dimension personnelle qui l’a conduite à interpréter « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero, un titre qui, selon elle, « me parle énormément parce que j’interprète le texte comme il est, ce sont les paroles qui me parlent ». Lors d’une répétition, submergée par l’émotion, Ambre a reçu le soutien de Lucie Bernadoni qui lui a fait un câlin en lui disant : « Bon, attends deux minutes. Viens, déjà, fais-moi un gros câlin. Crois-moi, ça va aller. Je suis très fière de toi. T’as beaucoup de force, d’accord ? Tu le sais, ça ? »