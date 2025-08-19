Julio César Chávez Jr expulsé des États-Unis, arrêté au Mexique

PAR PAYS
Le boxeur mexicain Julio Cesar Chavez Jr, 39 ans et fils de la légende Julio Cesar Chavez, a été expulsé des États-Unis vers le Mexique pour liens présumés avec le narcotrafic et placé en détention, a indiqué mardi le Registre d’écrou. Remis lundi par les autorités américaines au poste frontière de l’État de Sonora (nord-est), il a été incarcéré dans la capitale départementale Hermosillo, selon le Registre. La présidente Claudia Sheinbaum a pour sa part déclaré lors de sa conférence de presse que « il a été extradé » et rappelé l’existence d’un mandat d’arrêt émis par le parquet au Mexique pour « crime organisé et trafic d’armes ». L’ancien champion du monde WBC (2011-2012) avait été arrêté en juillet à Los Angeles par des agents fédéraux de l’immigration (ICE) pour séjour irrégulier après le refus d’une demande de carte de résident permanent; les autorités fédérales le considèrent comme affilié au Cartel de Sinaloa, organisation figurant sur la liste des organisations terroristes étrangères. Julio Cesar Chavez Jr a disputé 57 combats (51 victoires, 4 défaites) en poids moyens et super-welters au cours d’une carrière marquée par de multiples suspensions et amendes pour manquements aux contrôles antidopage; il a perdu son dernier combat, présenté comme une exhibition fin juin, contre le YouTubeur devenu boxeur Jake Paul. Son père, Julio Cesar Chavez, 63 ans, est considéré comme le plus grand boxeur de l’histoire du Mexique, ayant bâti un palmarès de champion du monde dans trois catégories : super-légers WBC (1984-1987), légers WBC et WBA (1987-1988) et super-légers WBC (1989-1996).

