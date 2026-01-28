Julien Lepers révèle l’aveu reçu avant la mort de son auteur

Ancien visage emblématique de France 3 à la tête de Questions pour un champion, Julien Lepers a été écarté de la chaîne il y a maintenant dix ans. Dans une interview accordée récemment à Jordan De Luxe pour l’émission Le Jet de Luxe, l’animateur est revenu sur plusieurs pans de sa vie personnelle et professionnelle, révélant notamment son véritable prénom et des souvenirs de rencontre avec Charles Aznavour, tandis qu’il continue de pointer du doigt Samuel Etienne qu’il estime responsable du recul d’audience du jeu.

Julien Lepers, qui a cédé la présentation de Questions pour un champion à Samuel Etienne, affirme que le successeur est à l’origine de la baisse d’audience du programme. Après des années de stabilité, les audiences ont connu un recul et le jeu a été déprogrammé en semaine pour n’être diffusé que le week-end, selon les éléments évoqués par l’ancien animateur et relayés par la rédaction de melty.

Éloigné des plateaux mais présent ponctuellement dans les médias, Lepers a accepté de détailler son parcours et quelques anecdotes lors de cet entretien exclusif pour melty. Il y explique notamment l’origine de son pseudonyme professionnel et livre des confidences familiales rarement évoquées jusque-là.

Identité, famille et rencontres : les confidences de Julien Lepers

Julien Lepers a précisé lors de l’émission que « Julien » n’est pas son prénom de naissance. Il a déclaré s’appeler en réalité Ronan Lepers et avoir pour deuxième prénom Gerval. Selon ses propos, lorsqu’il a débuté à la radio — à Radio Monte Carlo — après avoir remporté un concours d’animateur face à 3 500 candidats, on lui aurait conseillé de changer de prénom car « Ronan, ça fait Renaud ou encore Roland ». Il explique avoir choisi « Julien » en se promenant dans le dictionnaire, décision qu’il a conservée pour sa carrière médiatique.

Il est également revenu sur la particularité des prénoms dans sa famille. Lepers a indiqué avoir une sœur nommée Carole et un frère prénommé Gerlac, et a attribué ces choix singuliers à leur mère, aujourd’hui décédée et qu’il décrit comme ayant des idées originales en matière de prénoms. Il a précisé que sa sœur travaille dans le domaine des arts et que son frère est aujourd’hui à la retraite. Il a ajouté des éléments sur ses parents : sa mère avait été chanteuse et son père occupait la fonction de chef d’orchestre.

Au fil de l’entretien, Julien Lepers a raconté une rencontre avec Charles Aznavour dans un aéroport de Genève, où les deux hommes auraient attendu le dernier vol pour Paris et voyagé ensemble. Il rapporte qu’Aznavour lui a indiqué que l’artiste qui l’avait le plus inspiré était Georges Ulmer, qualifié par Lepers d’ »extraordinaire » pour sa maîtrise de plusieurs langues et son sens de la scène. Selon Lepers, Aznavour lui aurait même avoué qu’il avait « tout piqué à Georges Ulmer ». L’animateur a enfin précisé que son père avait accompagné Georges Ulmer pendant quatre ans.