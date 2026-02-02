Julie (Pékin Express), atteinte d’un cancer, se rase les cheveux devant sa fille

Julie, ancienne candidate et figure de Pékin Express, s’est rasée la tête le 1er février, une étape visible sur son compte Instagram liée au traitement d’un cancer du sein dont elle a informé ses abonnés en novembre 2025. Accompagnée de sa fille Déa, l’ex‑aventurière a partagé cette décision et les images du passage chez le coiffeur, expliquant vouloir prendre les devants face à la perte de cheveux induite par les soins.

Originaire de Corse, Julie s’est fait connaître du public dès 2013 lors de la neuvième saison de Pékin Express, intitulée Le Coffre Maudit, aux côtés de Denis. Le duo, très apprécié pour sa complicité, n’avait pas remporté cette édition mais avait été réinvité par M6 pour une version All Stars, le Retour sur la route mythique, qui leur a permis de revenir en tête d’affiche. Julie est également identifiée dans les médias comme gagnante de la saison 13 de Pékin Express en 2020, ce qui a consolidé sa notoriété auprès des téléspectateurs.

Sur le plan personnel, Julie et Denis ont accueilli une fille, Déa, le 9 janvier 2019. Le couple a annoncé sa séparation en novembre 2024. Le 7 novembre 2025, Julie a publié sur les réseaux sociaux l’annonce de son diagnostic : « J’ai un cancer du sein… Voilà, je l’ai dit… Un put*** de cancer… », a‑t‑elle écrit, décrivant l’impact émotionnel de la nouvelle. Elle a également déclaré : « Je vais me battre plus fort que tout parce que je suis maman d’une petite fille exceptionnelle qui mérite que sa maman ne lâche rien. » Depuis l’annonce, elle a fait le choix d’informer régulièrement ses abonnés de l’évolution de son état et des étapes de son traitement.

La coupe chez le coiffeur, un geste préparatoire au traitement

Le 1er février, Julie a rendu public le moment où elle et sa fille se rendaient chez la coiffeuse. Les images montrent la professionnelle, identifiée comme Mélissa, commencer par couper les plus grosses mèches au ciseau avant d’utiliser une tondeuse pour raser l’ensemble des cheveux. Selon la vidéo publiée, l’opération s’est déroulée dans une ambiance chargée d’émotion : Julie apparaît bouleversée, prise dans un moment intime et soutenue par la présence de sa fille.

Après l’acte, Julie a commenté la séquence dans la légende de sa publication : « Prête pour la suite. Le moment que j’appréhendais le plus est finalement un soulagement. Que cette étape soit passée, que le traitement soit en marche, que le combat continu. Merci à Mélissa sans qui je n’aurai jamais franchi cette étape. »

La publication a suscité de nombreuses réactions, aussi bien de la part d’internautes anonymes que de personnalités issues d’autres émissions de téléréalité. Des aventuriers réputés comme Clémence Castel et Claude Dartois de Koh‑Lanta, ainsi qu’un grand nombre de candidats de Mariés au premier regard, ont réagi au message et aux images partagées par Julie.