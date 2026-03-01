Julia Vignali en couple avec Kad Merad : elle se dit « Pas trop belle »

Ce dimanche 1er mars, Julia Vignali était l’invitée de Michel Drucker dans l’émission Vivement Dimanche, une première consacrée selon l’animateur lui-même : « Elle est extrêmement populaire, elle est douée pour tout, polyvalente, radio, télé, comédienne au départ. C’est la première fois qu’on lui consacre un “Vivement dimanche” et j’y tenais beaucoup, voici Mademoiselle Julia Vignali. » L’entretien a permis de revenir sur son parcours, de ses débuts en publicité à son activité actuelle d’animatrice.

Aux côtés de Michel Drucker, l’animatrice d’Affaire conclue a exprimé sa joie d’être invitée : « C’est très impressionnant d’être à vos côtés Michel, c’est un rêve, je n’exagère pas », a-t-elle déclaré, rappelant par la même occasion sa notoriété et sa vie partagée avec le comédien Kad Merad, qu’elle a évoqué au fil de l’émission. Le ton est resté léger lorsque Julia Vignali a raconté ses années publicitaires, où elle a souvent gagné sa vie en tournant spots et campagnes.

Elle a résumé cette période avec humour et franchise : « J’ai mangé beaucoup de yaourts, j’ai mangé beaucoup de jambon, j’ai conduit beaucoup de voitures… » Avant d’ajouter à propos de son physique à ses débuts : « J’étais un peu la voisine mais en mieux, c’est-à-dire pas trop belle comme les top-modèles inaccessibles, mais avec un petit charme qui fait que j’ai pu travailler quand même avec mon physique quand j’étais plus jeune. »

De la pub à la fiction : parcours et projets

Julia Vignali a détaillé son itinéraire professionnel en rappelant ses premières casquettes d’actrice. Elle a participé à plusieurs séries télévisées : Le Lycée sur M6, Le 17 d’Éric Lavaine, Avocats et associés sur France 2, La Vie devant nous et Père et maire sur TF1. Elle a également évoqué son rôle dans Seconde chance, précisant : « J’ai tourné 180 épisodes de Seconde chance, j’étais toute gamine. Je jouais le rôle d’une peste, je le jouais très bien et ça m’a beaucoup plu. »

La transition vers l’animation s’est opérée au milieu de sa carrière. Julia Vignali a raconté qu’à 35 ans elle a franchi le pas malgré ses réticences initiales : « Je pensais qu’animatrice était un métier de ‘vieille’. Mais à 35 ans, je me suis dit que c’était le moment de passer le pas. » Ce virage professionnel l’a amenée à se faire connaître d’un public plus large, notamment à la télévision et à la radio.

Interrogée sur un éventuel retour à la comédie, elle a indiqué que le projet restait à l’étude avec des discussions en cours : « Je pense à revenir à la comédie, enfin je l’espère. On est en train de parler très sérieusement avec France Télévisions d’un premier rôle dans une fiction, comme certains l’ont fait avant moi. » Elle a conclu en rappelant son attachement à ses premières activités : « Non pas que les autres ne soient pas légitimes, mais pour moi, c’est facile car j’ai commencé par là et fait ce métier pendant plus de dix ans. »