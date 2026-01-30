Julia et Ludovic (L’amour est dans le pré) : c’est fini

La jeune femme, Julia, a annoncé le 30 janvier sur son compte Instagram la rupture brutale de sa relation avec Ludovic, l’un des candidats phares de la 19e saison de L’amour est dans le pré. Après une année et demie de vie commune, elle décrit une séparation survenue en l’espace de deux semaines, motivée selon elle par des « mensonges » et des différences profondes dans leur fonctionnement émotionnel.

Diffusée sur M6 depuis le 19 janvier, la saison 19 de L’amour est dans le pré compte quatorze agriculteurs candidats à l’amour. Ludovic, viticulteur originaire d’Occitanie et présenté lors du bilan par Karine Le Marchand, faisait partie des couples nés de l’émission. Julia, qui avait quitté la Côte d’Azur pour s’installer à ses côtés, a publié une vidéo retraçant leur histoire et a accompagné ce montage d’un long texte expliquant les raisons de leur séparation.

Dans sa publication, Julia affirme avoir vécu « une année intense, vraie, remplie d’espoir » mais précise que, « avec le temps, j’ai compris que Ludovic est une personne profondément marquée par des traumatismes, lié à l’alexithymie qui empêche de ressentir toutes émotions de lui et d’autrui ». Elle évoque un « fonctionnement émotionnel et relationnel très différent » et rapporte avoir découvert des mensonges. De son côté, Ludovic a répondu en story depuis ses vignes : « Julia et moi, c’est terminé. On est en désaccord sur beaucoup de choses, chacun va prendre son chemin. »

Julia et Ludovic (L’amour est dans le pré) avaient des projets communs

Selon le récit publié par Julia, le couple travaillait sur un projet commun, à la fois personnel et professionnel, qu’ils devaient bientôt présenter au public. Elle explique que ce projet a réveillé chez Ludovic une « peur profonde : la perte de contrôle et du pouvoir », et accuse le viticulteur de l’avoir évincée de ce projet « en s’appropriant et en me volant mon travail ». Julia qualifie cette situation de « véritable trahison » et détaille que, depuis quelques jours, Ludovic est parti « sans explication. Sans affaires » et qu’il ne répond plus à ses messages ni à ses appels.

Dans sa publication publique, Julia rapporte également être devenue « inexistante aux yeux de sa famille », affirmant que Ludovic mentirait « pour se protéger, pour se réfugier », y compris « auprès de sa propre famille ». Elle dit se sentir « triste, seule, abandonnée, rejetée » et « abasourdie » par l’évolution de leur relation après avoir, selon elle, investi personnellement et professionnellement dans leur projet commun.

Le couple s’était formé à la suite du passage de Ludovic dans l’émission ; il avait reçu plusieurs prétendantes lors du tournage, dont Manon et Mélanie, avant de présenter Julia au moment du bilan. Les messages publiés par les deux protagonistes sur Instagram constituent, à ce stade, les seules déclarations publiques recensées concernant cette rupture et les motifs évoqués par chacun.