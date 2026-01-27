José Mourinho évoque l’incertitude avant Benfica-Real en Ligue des Champions

Le Benfica Lisbonne reçoit le Real Madrid ce mercredi 27 janvier à 20h GMT à l’Estádio da Luz, pour un match décisif de la phase linéaire de la Ligue des Champions, une rencontre dont l’entraîneur du Benfica, José Mourinho, a rappelé la forte part d’imprévisibilité lors de sa conférence de presse la veille.

Mourinho s’est présenté mardi devant les médias à l’Estádio da Luz pour évoquer ce rendez-vous européen majeur. Qualifiant la confrontation de difficile à anticiper, il a souligné la limite des pronostics malgré les analyses disponibles : « C’est difficile à prédire », a-t-il dit, ajoutant que « On analyse l’adversaire, on élabore son plan, mais une grande part d’imprévisibilité demeure ». L’entraîneur a précisé que l’objectif était de préparer son équipe au mieux et de se concentrer sur la victoire, sans tenir compte des autres résultats.

Face à l’un des favoris de la compétition, Mourinho a appelé ses joueurs à conjuguer respect de l’adversaire et fidélité à leur propre identité de jeu. « Nous savons qui ils sont, mais nous savons aussi qui nous sommes », a-t-il lancé, indiquant que la seule manière de juger de la pertinence des choix tactiques serait d’obtenir la victoire.

Menaces individuelles et références personnelles évoquées en conférence

Interrogé sur la principale menace côté madrilène, Mourinho a pointé Kylian Mbappé, présenté dans son propos comme le meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions avec onze réalisations, en le qualifiant de joueur d’« une classe mondiale ». Il a toutefois insisté sur le fait que le Real Madrid ne se résume pas à une seule individualité. Pour contenir l’attaquant mentionné et l’ensemble de l’équipe adverse, Mourinho a estimé qu’il faudrait à Benfica « un match parfait, défensivement et offensivement ».

La conférence de presse a également été l’occasion pour Mourinho d’évoquer plusieurs de ses anciens joueurs aujourd’hui liés au Real Madrid, citant Cristian Chivu, Álvaro Arbeloa et Xabi Alonso. À propos de ces hommes, il a employé une image affectueuse : « Ce sont comme mes enfants », a-t-il confié. Le technicien a conclu son propos sur une note d’humour en admettant espérer « une mauvaise performance du Real demain ».

Les déclarations de José Mourinho à la veille de ce déplacement constituent la trame des éléments publics disponibles avant le coup d’envoi, centrées sur l’imprévisibilité du match, la préparation de son équipe, la menace individuelle représentée par Kylian Mbappé, et les références personnelles aux anciens joueurs désormais liés au club adverse.