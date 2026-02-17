Jordan de Luxe affirme avoir été « planté » au dernier moment par Jack Lang

Jordan de Luxe affirme avoir été « planté » la veille d’un tournage par Jack Lang, une annulation qu’il relie à la réapparition d’une séquence polémique et aux récents documents évoquant des liens entre l’ancien ministre et Jeffrey Epstein ; le présentateur l’a raconté au Buzz TV du Figaro le 17 février 2026. Cette mésaventure s’ajoute, selon lui, à une autre annulation récente : Benjamin Castaldi, également invité, ne s’est pas présenté au rendez‑vous.

Ancien protégé de Cyril Hanouna et désormais à l’antenne de W9, Jordan de Luxe a décrit les aléas du métier d’animateur et les conséquences des polémiques publiques sur la programmation. Il a indiqué que des personnalités, parfois de premier plan, peuvent revenir sur leur engagement au dernier moment lorsque des éléments compromettants ou des séquences anciennes refont surface sur les réseaux sociaux.

Lors de son entretien, Jordan de Luxe a cité explicitement Jack Lang comme la dernière personne à l’avoir « planté ». Il a expliqué que la décision de l’ancien responsable politique faisait suite à une interview précédente dans L’instant Deluxe au cours de laquelle Jordan l’avait interrogé sur des rumeurs le concernant : la réaction de Jack Lang, ayant voulu quitter le plateau à l’époque, avait été filmée et la séquence est récemment revenue sur Internet. « Le dernier qui m’avait planté, c’était Jack Lang », a déclaré le présentateur.

Jack Lang cité dans les documents déclassifiés sur Epstein

Les documents rendus publics par le ministère américain de la Justice mentionnent à plusieurs reprises le nom de Jack Lang, 86 ans, ainsi que celui de sa fille Caroline, dans des correspondances liées à Jeffrey Epstein. Ces révélations ont relancé l’attention médiatique autour de personnalités européennes dont les échanges avec l’homme d’affaires figurent dans ces pièces.

Jack Lang, ancien président de l’Institut du monde arabe (IMA), est revenu sur sa relation avec Jeffrey Epstein au micro de Marc‑Olivier Fogiel sur RTL début février 2026. Il a expliqué avoir rencontré Epstein en 2010, par l’intermédiaire de Woody Allen, et a nié l’avoir connu comme « prédateur sexuel » : « Je ne l’ai pas connu comme prédateur sexuel », a‑t‑il affirmé, ajoutant par la suite qu’il se sentait « blanc comme neige ». Ces déclarations ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et sont au cœur des échanges mentionnés dans les documents récemment publiés.

Dans son récit au Buzz TV du Figaro, Jordan de Luxe a précisé que la décision d’annuler l’enregistrement lui avait été communiquée la veille du tournage, en lien avec le souvenir par Jack Lang de la séquence controversée. Le présentateur a souligné que cette annulation s’inscrit dans un contexte où des documents officiels et des vidéos anciennes influencent désormais les engagements médiatiques des invités.