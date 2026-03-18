Jordan Bardella voterait à titre personnel pour Rachida Dati aux municipales 2026

À quelques jours du second tour des municipales de 2026, une déclaration publique de Jordan Bardella a relancé les équilibres politiques à Paris : ce mardi 17 mars 2026, sur son plateau, Cyril Hanouna a annoncé que le président du Rassemblement national voterait « à titre personnel » pour Rachida Dati, candidate Les Républicains à la mairie de Paris. L’information, reprise par plusieurs médias, intervient dans un contexte de recompositions et de fusions de listes à droite face aux candidatures de gauche et d’extrême gauche.

Sur le plateau du journal télévisé de TF1 présenté par Gilles Bouleau, Jordan Bardella avait auparavant déclaré : « Comme dans toutes ces grandes villes où la gauche et l’extrême gauche menacent de prendre le pouvoir ou de continuer à gérer la commune, à titre personnel, j’aurais utilisé le bulletin de vote qui fait face à celui de la gauche et de l’extrême gauche. » Il n’avait pas nommé explicitement Rachida Dati lors de cette intervention.

À Paris, l’arithmétique du second tour donne néanmoins un sens précis à cette formulation : la liste « face à la gauche et à l’extrême gauche » est identifiée comme celle conduite par Rachida Dati, récemment renforcée par une fusion avec la liste de Pierre-Yves Bournazel (Horizons et Renaissance) et par le retrait de Sarah Knafo (Reconquête), dont les 10,4 % du premier tour ont fait basculer des voix vers le bloc de droite. Le candidat RN dans la capitale, Thierry Mariani, avait obtenu 1,6 % au premier tour.

Bardella, Hanouna et la portée politique de l’annonce

Sur le plateau de Tout beau, tout n9uf (TBT9), Cyril Hanouna a repris la déclaration et précisé l’information au public en direct : « J’ai une info incroyable qui vient d’arriver. Jordan Bardella annonce à l’instant qu’il voterait à titre personnel, il dit bien à titre personnel, pour Rachida Dati à Paris. » L’animateur a insisté sur le caractère neuf de l’annonce et sur sa diffusion en temps réel.

Jordan Bardella a également déclaré, lors de son intervention au journal de TF1, que s’il était électeur à Paris il « ferait barrage à la gauche et à l’extrême gauche ». Le président du RN précise voter à Garches, dans les Hauts-de-Seine, ce qui situe sa prise de position comme relevant d’un choix personnel et non d’une consigne nationale officielle.

La campagne parisienne arrive au second tour dimanche dans un climat de fortes tensions et de jeux d’alliances. Les déclarations publiques et les réajustements de listes interviendront dans les derniers jours de campagne avant le scrutin décisif pour la mairie de Paris, opposant notamment la liste de Rachida Dati aux candidatures portées par la gauche, dont Emmanuel Grégoire.