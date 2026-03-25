John Mahama accuse les États‑Unis d’avoir « normalisé » l’effacement de l’histoire des Noirs

Mahama a dénoncé des informations indiquant que les cours consacrés à l’histoire des Noirs seraient retirés des programmes scolaires, que des établissements auraient reçu l’ordre de cesser d’enseigner la réalité de l’esclavage, de la ségrégation et du racisme, et que les ouvrages traitant de ces sujets feraient l’objet d’interdictions de plus en plus fréquentes.

Un porte‑parole de la Maison‑Blanche a réagi en défendant le bilan de Donald Trump auprès des Afro‑Américains, affirmant qu’il avait fait davantage pour cette communauté que ses prédécesseurs et saluant un appui qualifié d’historique lors de l’élection de 2024; le porte‑parole a ajouté que le président travaillerait sans relâche pour répondre à leurs attentes et renforcer le pays.

Mahama, qui avait auparavant critiqué Trump pour ses allégations mensongères de génocide blanc en Afrique du Sud et pour avoir accepté la déportation d’Africains d’Afrique de l’Ouest par les États‑Unis, se trouve à New York pour porter une résolution à l’ONU reconnaissant l’esclavage transatlantique comme la plus grave des violations commises dans l’histoire et demandant des réparations.

Le Ghana porte la question des réparations devant l’ONU

Le Ghana se positionne comme un fervent défenseur des réparations, un mouvement qui a pris de l’ampleur ces dernières années malgré la réticence de certains dirigeants occidentaux estimant que les États actuels ne devraient pas être tenus responsables d’injustices historiques.

La résolution a été approuvée par l’Union africaine, la Communauté caribéenne et des pays comme le Brésil; selon le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Ablakwa, l’Union européenne et les États‑Unis ont d’ores et déjà indiqué qu’ils ne la soutiendraient pas.