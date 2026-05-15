British Airways recrute un pilote de Boeing… pour rester au sol

British Airways a publié une offre d’emploi insolite pour recruter un pilote qualifié sur Boeing 777 et 787 à l’aéroport O’Hare de Chicago. Sa mission ne consistera pas à voler, mais uniquement à déplacer des avions entre terminaux sur le tarmac, une tâche imposée par les règles de sécurité aérienne qui exigent un pilote certifié aux commandes même pour un simple roulage au sol.

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La compagnie aérienne britannique British Airways a publié une offre d’emploi pour le moins singulière. Elle recherche un pilote qualifié sur Boeing 777 et Boeing 787 basé à l’aéroport international O’Hare de Chicago, dont la mission exclusive consistera à déplacer des aéronefs d’un terminal à l’autre sur le tarmac, sans jamais quitter le sol. Le poste, intitulé « Ferry Captain », est rémunéré entre 77 000 et 85 000 euros annuels selon l’expérience du candidat.

La raison de ce recrutement atypique tient à une contrainte réglementaire. Les normes de l’aviation civile internationale imposent qu’un pilote certifié sur le type d’appareil concerné soit aux commandes pour tout mouvement d’un aéronef, y compris un simple roulage entre deux zones aéroportuaires. British Airways doit ainsi mobiliser un professionnel détenteur de toutes les qualifications requises pour piloter certains des plus gros porteurs du monde, afin d’effectuer un trajet que n’importe quel véhicule au sol parcourerait en quelques minutes.

Le candidat retenu sera basé à Chicago, où la compagnie britannique opère ses vols transatlantiques entre les terminaux 3 et 5 de l’aéroport O’Hare. L’offre a suscité une large attention sur les réseaux sociaux et dans la presse spécialisée, plusieurs pilotes évoquant avec humour le décalage entre les années de formation requises et la nature des missions proposées. British Airways n’a pas précisé le nombre de postes à pourvoir ni le calendrier de recrutement.